Ariel Puchetta despidió a su mamá que murió por coronavirus: “Los últimos hisopados le habían dado negativo pero la enfermedad le había hecho mucho daño”

Ariel Puchetta junto a su mamá, Lucrecia (Foto: Instagram)

“Soy una persona muy fuerte”, dice Ariel Puchetta. En diálogo con Teleshow , el líder de Ráfaga asegura que está dispuesto a superar el momento más difícil de su vida. Sin embargo, el 2020 que fue tan malo para todo el mundo, parece haberse ensañado particularmente con él. Primero perdió a su padre, Ramón. Después, a su hermana mayor, Liliana. Y, el lunes pasado, tuvo que despedir a su madre, Lucrecia, quien hace unas semanas había contraído coronavirus.

“¿Qué decir en estos casos? El 26 de septiembre de 2019 éramos 5 y hoy, ya 26 de noviembre, sólo quedamos Karina y yo”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, junto a una foto familiar. Y después explicó que, el pasado 23, había fallecido su mamá. “Se fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y, lo que es peor, tuvo que despedir a mi hermana”, escribió.

Enseguida, Ariel continuó diciendo: “Yo sé que muchos dirán: ‘Rezale a Dios por su alma’, ‘Dios sabe lo que hace’, ‘Por algo pasan las cosas’ y todas esas palabras para consolar, pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor. Pero, obviamente, yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo, porque otra no me queda. Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón. Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado. Te amo hasta la eternidad, mamá”.

El posteo del cantante en Instagram

¿Cómo se dio esta sucesión de pérdidas en la familia Puchetta? “Mi viejo venía mal, con problemas de diabetes. Ya hace un par de años le habían amputado unos dedos, porque no se cuidaba. Después se empezó a cuidar, pero con el tiempo se empezó a caer cada vez más. Y sabíamos que iba a ser difícil remontarla. Entonces lo internaron, le amputaron una pierna y, a los pocos días, falleció”, le relató Ariel a este portal.

Y luego siguió: “Mi hermana mayor estaba muy aferrada a mi papá y en ese momento le agarró un bajón terrible. Justo la tuvieron que operar de una hernia de ombligo y, como era obesa, se le complicó todo. Y uno tampoco sabe cuando está ahí adentro qué es lo que le hacen...Pero bueno, también se fue”.

Finalmente, el cantante explicó qué fue lo que sucedió con su mamá. “Ella venía de tener COVID-19. Los últimos hisopados le habían dado negativo, pero la enfermedad le había hecho mucho daño. Yo la había trasladado de un sanatorio de Lomas de Zamora al Hospital de Clínicas. Pero bueno, cuando llegó ahí ya no estaba bien. Intentaron hacerle de todo, pero no la pudieron salvar”, contó.

Ariel junto a su mujer, Camila, y su hijo Salvador (Foto: Instagram)

Puchetta, que a principios de noviembre renunció al Cantando 2020 para abocarse al cuidado de su mamá, confesó que hoy busca refugio en su mujer, Camila Minoldo, el hijo de ambos, Salvador (1), y en Morena (16), la hija que tuvo de su relación con Samanta Martín. Y que también está muy unido a la única hermana que le queda y a sus sobrinos, con quienes armaron un verdadero bloque de afecto. “Por suerte estamos muy unidos. Fue un año muy difícil, pero estamos para salir adelante”, concluyó Ariel.

