Tras el “1” que recibió de Karina la Princesita, Ariel Puchetta tomó una drástica decisión sobre su futuro en el Cantando 2020

El último jueves se vivió una noche de mucha tensión en la pista del Cantando 2020, luego de una fuerte discusión que se originó entre Karina la Princesita y Natalia Cociuffo, coach de Ariel Puchetta e Ivana Rossi, quienes se encargaron de cubrir las ausencias de Lucas Spadafora y Lola Latorre, que se encuentran aislados tras ser diagnosticados con coronavirus.

Tras la performance de la pareja, la jurado llevó a la pista un tema personal con la coach y, enojada por el cruce entre ambas, disparó: “Lo de hoy no me emocionó. Estuvo bien hecho y, ¿sabés que? Voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un 1. Lo lamento en el alma, pero estas cosas ya me cansan. Ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón y que soy incoherente”. esa puntuación despertó la bronca del líder de Ráfaga.

En diálogo con Hay un mañana, programa que conduce Diego Moranzoni en Radio Ensamble, Puchetta se refirió a la polémica y reveló qué sintió durante la polémica gala que lo tuvo como protagonista: “Me reía hasta que vi el 1. Fue una sorpresa. El tema de que ella (Karina) hizo una falta de respeto hacia nosotros. Porque realmente, uno no se la cree, pero lo hicimos bien en la pista”.

El cruce de Karina La Princesita con la coach de Ariel Puchetta

A su vez, Ariel dejó en claro que no entendió la actitud de la Princesita: “Ella tiene una carrera súper exitosa, yo también y merezco respeto simplemente. Yo no tenía nada que ver en su pelea. Yo dije ‘va a bajar un punto’ y listo, pero no. Fue algo despectivo hacia nosotros”.

Ariel Puchetta, ingresó al certamen de canto a hacer reemplazos de participantes que dieron positivo de COVID-19, reconoció que este tipo de episodios le sacan las ganas de ser parte del reality que propone el programa conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández. "Recién le dije a mi mujer: ‘Me parece que no voy a ir más’. La verdad es que yo no me voy a hacer más famoso por estar en el Cantando. Yo me voy a divertir...”, aseguró el cantante tropical.

El líder de Ráfaga contó que por ahora no regresará a la pista del certamen pero no por decisión personal sino porque la producción no le volvió a pedir que haga un reemplazo. “A mi me gusta lo de ir a divertirme, la adrenalina de los ensayos. Pero no tengo ganas de ir a discutir. Si me llaman y me dicen que continúe unos programas más, lo tendría que pensar”, aseguró.

Tras el episodio, Puchetta se había manifestado esa misma noche cuando fue consultado por Ánge de Brito sobre lo que estaba viendo. “Estoy sorprendido por la pelea y por todo porque para nosotros también es una falta de respeto, me parece que no tiene nada que ver que nos pongan un 1 cuando creo que nosotros lo hicimos bastante bien. La verdad que me duele realmente”, dijo el cantante.

