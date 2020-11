El mensaje de Cristiana Sinagra a Diego Maradona: “Para mí nunca te irás”

Diego Jr. y Cristina Sinagra

Cristiana Sinagra, la mamá de Diego Junior, despidió a Diego Maradona a través de sus redes sociales con un breve pero profundo mensaje. La mujer con quien el ídolo tuvo un romance cuando jugaba en Italia, había posteado semanas antes otras cosas referidas a él, el día de su cumpleaños y el día que fue sometido a una operación.

“Tu para mí nunca te irás, siempre te amaremos”, escribió la italiana en su cuenta de Instagram junto con una foto tomada hace un par de años de ella con el ex deportista y el hijo de ambos, Diego Maradona Junior.

El posteo de Cristiana Sinagra para despedir a Diego Maradona

Su posteo obtuvo más de cuatro mil “Me gusta” y cientos de comentarios. Días antes, cuando el ídolo deportivo estaba internado, ella había subido una foto del bautismo de su nieto Dieguito Fernando, en la que además de Junior y su padre están Jana, Nunzia su nuera y Dieguito Fernando.

El 30 de octubre, cuando Maradona cumplió sesenta años, posteó una foto de él muy joven en la cancha y le sumó un corazón celeste: “En tu cumpleaños te deseo una vida llena de amor y serenidad”.

Diego y Cristiana se conocieron cuando él jugaba en el Napoli y luego de que ella quedara embarazada, él negó cualquier tipo de vínculo. Junior nació el 20 de septiembre de 1986 y paralelamente, Claudia estaba embarazada de Dalma, que nació en abril del año siguiente.

“Lo perdoné a Diego y listo. Le pregunté si era su hijo y me dijo que no y listo, nunca más se tocó el tema. Lo perdoné y me quedé con él. Yo creo en lo que dice Diego, no digo que no sea su hijo, la Justicia lo da como tal porque no se hizo el ADN”, dijo alguna vez Villafañe luego de que en 1992 una jueza confirmara la paternidad, ya que Maradona se había negado tres veces a realizarse los exámenes de filiación.

Recién en el 2016 y luego de haber hablado muy mal de él en los medios, Diego reconoce a su hijo mayor no solo puertas adentro, sino también ante las cámaras. Se fotografían, se abrazan y ya no dudan en mostrarse juntos, como lo tendrían que haber hecho tres décadas antes.

Diego Maradona y Junior (Verónica Guerman / Teleshow)

Dos años más tarde en El diario de Mariana, Sinagra habló del DIez: “Para mí la cosa más importante es el amor. Hoy lo quiero más que antes a Diego. Soy re feliz, siempre estaré a su lado. Lo voy a defender porque yo conozco la verdad, puedo decir con más fuerza que estoy a su lado pase lo que pase”.

El miércoles por la tarde, luego de que trascendiera la notica de la muerte de su padre, Diego Junior lo despidió con un sentido posteo en sus redes sociales. “El capitán de mi corazón no morirá nunca”, escribió en sus historias con una foto del estadio del Napoli.

En tanto, su esposa, Nunzia Pennino Maradona pidió respeto por la situación que están atravesando como familia. “Tengan respeto por lo que estamos pasando. Colapsar los teléfonos no sirve de nada. Por favor, estamos asimilando la noticia”.

Luego, la maquilladora italiana y madre de Diego Matías e India Nicole se lamentó por no poder volar hasta Buenos Aires para ver a su suegro: “Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (su pareja internada por COVID-19) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer”. Luego, señaló con mucho dolor: “Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”.

