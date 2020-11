Ciro Martínez y la mejor definición de Diego Maradona: “No 60, un bondi 60 repleto de gente viviste”

“Chau Diego. Por siempre el más Grande. Hipnótico. Velocidad y belleza. Picardía. Nunca una de mas. Jamás. Y un millón de anécdotas. Adentro de la cancha. Y afuera. Un millón de años viviste. No sesenta. Un bondi sesenta repleto de gente viviste”, escribió en su cuenta de Twitter Andrés Ciro Martínez y en pocas palabras logró describir a la perfección al Diez.

En su hilo, que estuvo acompañado por una foto de ellos juntos, continuó: “Toda la línea sesenta de todos los días y más vidas viviste. Lo que nadie podrá vivir jamás. Visto desde tus ojos. Un hogar humilde. Los goles increíbles desde chiquito. Los gritos. Los flashes. Los viajes. Presidentes. Estrellas. Estadios enardecidos. Ciudades enardecidas. Ferraris negras. Jeques árabes postrados. Países a tus pies... “

También recordó una anécdota: “‘Déjala que se va’ dijo un rival en el fútbol tenis en la quinta de Los Piojos. ‘Seguro que se va’ respondiste después de pegarle de sobrepique, de espaldas ya a la red. La pelota pasó por arriba del Negro, que es alto, y bajó de golpe a clavarse en la línea de fondo. Cantaste tangos con nosotros. Improvisaste un blues de cuando conociste a una famosa vedette. Tocaste percusión. Y en un momento, serían las tres de la mañana, cuando ya los vapores confundían nuestras mentes y sentía que solo tu presencia me mantenía algo lúcido me dijiste ‘¡tocá el himno!’. Nos pusimos de pie, en cueros, empapados de calor y llevaste tu puño al pecho, tremendamente serio”.

“Empecé a soplar y todos en la sala sentimos la Celeste y Blanca como nunca... No voy a olvidar el abrazo cuando te conocí. Tu abrazo no es cualquier abrazo. O la anécdota con Rod Stewart y Ron Wood. Me vienen mil imágenes... Hoy dejaste de pertenecer a este mundo. Sabemos que antes tampoco lo eras tanto. Con vos en la cancha podía pasar siempre cualquier cosa. Pero sí. Eras humano al final. Como dijo el gran Fontanarrosa: ‘Qué me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía’. Te vamos a extrañar”.

Por último, mencionó una cuenta pendiente: “Me hubiera gustado cantar con vos tu tema en versión tanguera. Pero bueno. Lo haremos más adelante. Que descanses Diego. Que juegues mucho. Y que nadie te joda. Te quiero. Mis condolencias a sus familiares”.

En 1996 con Los Piojos, Ciro hizo una de las canciones más famosas de las dedicadas al ídolo, “Maradó” en la que realiza un repaso por la vida del Diez: “Cae del cielo brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad. Y cae el norte de la Italia rica. Y el papa dando vueltas no se explica. Muerde la lengua de Joao Havelange. Maradó, maradó”.

La canción fue incluida en el álmbum 3°arco de 1996 y tres años después en el disco Ritual la banda sumó una versión en vivo. En el clip se mezclan imágenes de la banda jugando a la pelota con videos de archivo de Maradona.

Nueve años más tarde, en la edición 2005 del Pepsi Music el ex futbolista subió al escenario con la agrupación y si bien no cantó, hipnotizó al público haciendo jueguito luego de escuchar se tema homenaje para después darle paso al Himno.

