Pampita analizó los problemas económicos en la Argentina: “Somos más pobres de lo que imaginamos”

Carolina habla de diferentes noticias de actualidad en su programa Pampita Online

Carolina Ardohain conduce a diario el magazine Pampita Online en el que debaten sobre diferentes temas de actualidad, incluidas noticias de espectáculo, política y economía. En esta oportunidad, tuvo de invitado al licenciado en comercialización Sebastián Koroch para que diera su visión sobre los problemas económicos en la Argentina.

Durante la charla, el especialista habló sobre la suba del dólar y Pampita le preguntó: “En febrero y marzo, ¿a qué número llegamos?”. Koroch le respondió: “No me quiero arriesgar ni dar datos, pero yo creo que el dólar tiende a la suba. El problema de la Argentina es que...”.

Antes de que pudiera terminar la frase, la conductora de Net TV lo interrumpió e hizo un análisis de la crisis económica en la actualidad: “El problema de la Argentina es que somos más pobres de lo que imaginamos”. Luego, Ardohain agregó: “Como país no tenemos consciencia de lo mal que estamos”.

Pampita dio su visión sobre los problemas económicos de nuestro país (Video: Pampita Online, Net TV)

El enojo de Pampita con los medios:

Esta semana, trascendió que la modelo había abandonado la mansión de Barrio Parque en la que vivía antes de contraer matrimonio con Roberto García Moritán y se mudó un nuevo hogar que se adapta a sus necesidades y las de sus hijos. La pareja encontró un tríplex en una torre sobre la avenida Figueroa Alcorta al 3700, en el barrio porteño de Palermo.

Luego de que se difundiera esta información, la conductora se expresó en su programa Pampita Online y manifestó su descontento sobre la divulgación de datos que corresponden a su intimidad. “La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo”, indicó.

“Si lo hablan desde el lugar de algo nuevo para la familia ensamblada, me encanta. Pero no se encara siempre desde ese lugar, sino desde otro lugar que no me gusta para mi vida. Y tampoco me quiero poner en el lugar de desmentir porque, si no, entro en ese juego que no me gusta”, agregó Pampita.

Ocurre que entre los datos que se brindaron sobre su nuevo hogar, trascendió que el alquiler oscila entre los 15 mil y los 20 mil dólares mensuales. “No se dicen esas cosas. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de eso, de dinero. Me parece que es de muy mal gusto”, destacó la modelo, ofuscada por la situación.

Según informó Maite Peñoñori en Los Ángeles de la Mañana, la familia García Moritán-Ardohain ocupa los pisos 22, 23 y 24 (los últimos del edificio). El departamento cuenta con siete habitaciones, once baños y pileta climatizada, ubicada en el tercer piso del departamento. Allí viven Pampita junto a sus tres hijos Bautista, Beltrán y Benicio –de su relación anterior con Benjamín Vicuña– y Roberto y sus dos hijos Delfina y Santino –de su matrimonio con Milagros Brito–.

Cabe destacar que Pampita y Roberto tienen otra casa en un barrio privado de Nordelta en la que se instalan durante los fines de semana. Allí, al igual que en su hogar de la semana, hay lugar para sus respectivos hijos quienes pueden disfrutar de muchas comodidades. El objetivo de la pareja fue buscar la mayor comodidad para su familia ensamblada.

