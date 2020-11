Flavio Mendoza habló de su cruce con Victoria Donda: “Al principio no sabía quién era”

El cruce al aire entre Mendoza y Donda (Video: PH, Podemos Hablar, Telefe)

Flavio Mendoza y Victoria Donda fueron invitados al programa PH, Podemos Hablar de este sábado. Durante la emisión del ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff, el coreógrafo tuvo una fuerte discusión con la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por cuestiones relacionadas a las acciones que estuvo realizando el Gobierno durante esta pandemia.

“Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, porque es un momento desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos…”, se quejó el empresario teatral que atraviesa por una delicada situación económica, ya que no pudo generar ingresos con sus espectáculos desde hace siete meses y tiene una enorme deuda.

“Siento que en este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga porque después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE y digo: ‘¿Cómo puede ser?’”, preguntó Mendoza, indignado. Donda le respondió: “Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes”. “No es mi caso”, aseguró el creador de Stravaganza.

La discusión siguió por unos minutos más ante la atenta mirada del conductor y del resto de los invitados a la mesa. “Siento que no alcanza lo que hace el Gobierno, pero veo gente que trabaja todos los días para que vos y todos sigamos vivos. Hoy tenemos casi 30 mil muertes. Lo que hay que entender es que no hay vacuna todavía. Si en algún momento existe la vacuna, vamos a vivir en otro mundo”, aseguró Victoria.

Flavio Mendoza dio detalles de su pelea con Victoria Donda (Video: Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Flavio le contestó con firmeza: “No podés hablar de esa forma. De verdad te lo digo. Yo no estoy hablando del gobierno porque soy apolítico, pero vos cobrás un sueldo y podés seguir pagando tus impuestos. Hay mucha gente que no puede pagar los impuestos”. En las redes sociales y en los medios este cruce fue muy comentado.

Tras la gran repercusión que tuvo este enfrentamiento, el flamante quinto jurado del Cantando 2020 hizo un análisis de lo ocurrido en PH, Podemos Hablar: “Primero voy a decir algo que lo dije acá en el corte. Yo no sabía quién era, porque yo soy muy colgado, te juro por Dios. Yo cuando empezó a contar su historia de vida pensé que era hija de desaparecidos y la verdad me pegó toda la historia. Ahora, cuando estuvimos sentados a la mesa, empezamos a hablar y ella sale, ahí me di cuenta. Yo sabía que era del INADI, pero viste no me entraba en la cabeza porque soy muy colgado con esas cosas".

Luego, el productor artístico manifestó en el programa Los Ángeles de la Mañana: “Ahí me di cuenta que ella ocupaba un cargo político. La verdad que me dolió, por ejemplo porque la persona que yo dije que hace albañilería es un bailarín que fue mío, que tiene un hijo, y que la verdad que la está pasando muy mal. No sabe hacer albañilería, está aprendiendo...".

Con la voz quebrada, el papá de Dionisio señaló en diálogo con Ángel de Brito: “No me quiero poner mal, pero cuando me dijeron que le pagan 50 pesos para hacer eso, dije: ‘no, esto está mal’. Y ella (Donda) me dice: ‘no, no se puede hacer albañilería’. Y después cuando se reía...”. El conductor le respondió: “Yo creo que se reía por los nervios de que la acorralaste. Los políticos no tuvieron la dignidad de bajarse el sueldo”.

Por último, Flavio aseguró: “Pero una de las cosas que más me dolió a mí, porque yo no soy ni kirchnerista ni peronista. Si te tengo que votar a vos porque hacés algo por el país, te voto. Pero cuando le dije que había estado con (Enrique) Avogadro (ministro de Cultura de la Ciudad)... yo no sé quién es Nación, quién es Ciudad, porque no me da la cabeza para eso. Ahí me dijo: ‘no, pero eso es Ciudad’. Ahí te das cuenta que hay una división muy grande y que no tiene que estar, una grieta”.

