El misterioso viaje de Tamara Pettinato a los Estados Unidos

Tamara Pettinato hasta hace unos días formaba parte del staff de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo radial de Ernesto Tenembaum por Radio con Vos (FM 89.9), y de Corta por Lozano, el exitoso magazine de las tardes de Telefe, conducido por Verónica Lozano. En ambos programas, la joven aporta su mirada irónica y desenfadada sobre temas de espectáculos y actualidad, y es muy valorada por el público que sigue ambos envíos.

Sorpresivamente, la hija de Roberto Pettinato, dejó de aparecer en los programas de manera regular y sólo se la vio el viernes pasado en la pantalla de Telefe en un Skype en donde no se dio mayores precisiones sobre su real paradero. En la radio, con la complicidad que tiene con Ernesto, Tamara contó algo más pero tampoco dio mayores detalles sobre su viaje y el real motivo del mismo.

"La verdad es que vine a Estados Unidos por razones médicas, nada grave y no quiero llevar alarma a nadie", dijo Tamara a Teleshow

Teleshow se puso en contacto con Tamara para saber las razones por las cuales no estaba participando activamente de los ciclos y dónde estaba. La actriz es la mayor de los hijos del músico y conductor Roberto Petinatto, ella acostumbrada a lidiar con los temas familiares, suele ser siempre quien pone paños fríos en los conflictos y oficia en muchas situaciones como “la madre del clan”, inclusive hasta de su propio progenitor. Ella no pierde nunca el humor, pero a la hora de poner el pecho por sus seres queridos, no duda en ponerle al frente de cualquier situación.

Por eso llamó la atención que además de dejar de manera momentánea sus tareas profesionales, haya “abandonado” a sus hermanos y a su célebre padre solos en el país sin su protección. En diálogo con Teleshow, Tamara aclaró: "No quería contar demasiado de mi viaje. Por suerte se puede salir del país y lógicamente hice todos los trámites y protocolos requeridos. Esperé hasta que el tema fuera lo más simple posible, no quería que se armara revuelo por mi salida de la Argentina”.

"La verdad es que vine a Estados Unidos por razones médicas, nada grave y no quiero llevar alarma a nadie. De paso, recorro y conozco algunos lugares nuevos para mi, de Estados Unidos”, contó la actriz. “Ayer (por el sábado) celebré Halloween con algunos amigos que tengo acá. Estoy viviendo hace unos días en una granja, donde hago una vida más tranquila y descanso, tipo Calu Rivero”, reveló Tamara sin perder su irónico humor.

"Mi hijo, a quien extraño un montón, se quedó con el papá y eso me da tranquilidad", aseguró la actriz

La compañera radial de Tenembaum aprovechó el viaje y se reencontró con Alessandra Martín, la periodista española con la que Tamara compartió el panel de Intrusos, el ciclo de América, en el año 2014, y luego de esa experiencia laboral juntas, quedaron en contacto, conservando una amistad que se mantiene hasta hoy. “Aproveché y me vi con la gallega, ella ahora vive en Chicago y tiene dos niños hermosos, nosotras seguimos hablando y fue buenísimo verla y aprovechar este viaje para ponernos al día”.

Tamara cumple años el próximo 15 de noviembre y no estará de vuelta para el festejo en nuestro país. "Mi hijo, a quien extraño un montón, se quedó con el papá y eso me da tranquilidad, tenemos una muy buen relación con el padre y sé que Milo está genial viviendo con él”, detalló.

De esta manera Tamara contó algo de su misterioso viaje a los Estados Unidos, en estos momentos está en Georgia y tiene previsto seguir recorriendo el país del norte, mientras atiende sus temas de salud, de los cuales no quiso dar mayores precisiones, pero que si dejó en claro que “no son para preocuparse, sólo me estoy ocupando de resolverlo y de paso descanso un poco”.

Tamara Pettinato se reencontró con Alessandra Martín, la periodista española con la que Tamara compartió el panel de Intrusos, el ciclo de América, en el año 2014

Así con su estilo y su esencia de mujer libre, la hija del ex Sumo, decidió echar un poco de luz a su misterioso viaje y ausencia de los medios argentinos en las últimas semanas, evitando meterse en polémicas y dejando varias preguntas sin respuestas sobre su viaje y si tal vez tiene que ver con algún amor secreto en las tierras que hoy preside Donald Trump.

