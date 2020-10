El Polaco se emocionó al recordar su dura infancia en Masterchef Celebrity: “Aprendimos a vivir con nada y el tiempo nos dio todo”

El Polaco se quebró al recordar su dura infancia en Masterchef Celebrity: "Mi viejo fue mi debilidad"

Las cosas en la vida de Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco no fueron nada fáciles. Luego de una infancia muy dura, el cantante de cumbia pudo cumplir de vivir de lo que más ama: la música. Y este jueves en un nuevo programa de Masterchef Celebrity, rememoró aquella época cuando los participantes mostraron fotos de cuando ellos eran pequeños.

El desafío de la noche era realizar un plato que les haga recordar su infancia. Antes de ponerse a cocinar cada uno de ellos contó un poco cómo crecieron. Ezequiel emocionó a todos con su historia de vida. “Mi viejo es mi debilidad, siempre que pude lo ayudé. Él tuvo una vida complicada por un tema de adicciones. Me tuve que poner la familia al hombro. Tuve que cuidar a mis hermanos, darles de comer, llevarlos al colegio. Aprendimos a vivir con nada y el tiempo nos dio todo. A mi viejo lo pude perdonar”, reveló la actual pareja de Barby Silenzi.

Con el paso del tiempo, Cwirkaluk se ganó el cariño del público a fuerza de carisma y tenacidad en su trabajo. El joven, cuando su padre estaba luchando con las adicciones, decidió internarse con él para no dejarlo solo. “¿Sabés por qué se internó? Él se internó porque yo me interné. Yo estaba con las drogas y el alcohol. Yo me interné dos años y él quería estar conmigo porque me extrañaba. Yo estuve en el Pabellón 1 de Open Door” contó hace un tiempo Jorge Carlos, el padre del cantante, una entrevista.

Jorge Carlos, el padre del Polaco

Asimismo, Jorge expresó que su hijo jamás lo abandonó en su largo proceso de rehabilitación: “Me pasó a buscar con un auto y me llevó para recuperarme. El Polaco me salvó la vida" aseguró, visiblemente orgulloso.

Siempre El Polaco recuerda lo duro que fue para su familia atravesar la recuperación de su padre: “Estuvo internado en diferentes lugares, lo íbamos a ver cuando teníamos 8 años. Vivimos un montón de cosas fuertes”. Ezequiel Cwirkaluk también contó que su tío se suicidó por este motivo. “Creo que es un antidepresivo, la gente está chinchuda y busca algo para sentirse bien. Es un bajón, estamos mal. Igualmente, se puede salir, hay una esperanza”, comentó hace un tiempo en una nota con la revista Caras.

Recordemos que está será una de las últimas participaciones de El Polaco en Masterchef Celebrity. El artista permanece aislado en su casa familiar desde hace más de una semana, tras el hisopado que dio como resultado positivo y su lugar será ocupado por Natalie Pérez. La actriz no solo es conocida por su frescura sino que también es muy buena cocinera y, quienes la conocen, dicen que tiene un fuerte carácter.

Desde la productora Boxfish -responsables de la realización argentina de este formato internacional- adelantaron las grabaciones que les permiten manejar ciertos márgenes de comodidad en relación a las emisiones al aire del ciclo: llevan adelantadas dos semanas en comparación de lo que se ve en la pantalla. Es por eso que la participación de Natalie recién saldría al aire a fines de octubre o principio de noviembre.

