El emotivo encuentro de Fredy Villarreal con su hija, tras tener coronavirus: “Motivos por los que decidí quedarme”

Fredy Villarreal

“Creo que sólo Dios sabrá si alguien debe ganar esta batalla. Porque quizás para él sólo sea suficiente saber que el mal existe , pero que una fuerza divina lo puede contener... Aquí estoy, desde la cima… las llamas se alejaron. Para mis hijos este mensaje, y para todos los que aprendan a vivir con fuerza. COVID 2020. Hay esperanza”, escribió hace unas semanas Fredy Villarreal en su cuenta de Instagram luego de haber dejado la sala de terapia intensiva tras contraer coronavirus.

En las últimas horas, el humorista fue dado de alta y regresó a su hogar. “Motivos por los cuales decidí quedarme”, escribió el actor en las redes sociales junto con un emotivo video de él llegando luego de casi tres semanas a su casa y fundiéndose en un abrazo con su hija Jazmín, de doce años, fruto de su relación con la modelo Carolina Oltra.

El reencuentro de Fredy Villarreal con su familia, tras tener coronavirus

“Sos un luchador Fredy, esto no te iba a ganar”, “Me hiciste llorar”, “Cuidate para que vuelvas con tu simpatía a alegrarnos”, “Que emoción”, “Ellos (los hijos) son parte de nuestro ser y cuando flaqueamos vienen a la mente para recordarnos que vale la pena la lucha ,cualquiera se está. Bendiciones Fredy. Se te quiere” y “Hermosos”, fueron algunos de los comentarios que recibió el actor sobre el video.

El actor iba a participar del trío con Alex Caniggia en el Cantando 2020 cuando comenzó con los primeros síntomas y le hicieron el test de coronavirus que arrojó un resultado positivo, a fines de septiembre.

A los pocos días el actor debió ser internado en una clínica de Belgrano por una complicación en su cuadro. “No está con respirador, está con oxígeno. O sea, le falta aire”, explicó en ese momento Marcela Tauro.

Una semana más tarde recién el actor salía de terapia y volvía a sus redes sociales para contar que después de haberla pasado muy mal, se iba recuperando de a poco. “Primero supe que estabas amenazante. Luego lanzaste toda tu furia de fuego para ver con qué podías vulnerarme, y te hice frente con hidalguía. Empezaste a quemarlo todo alrededor, mientras corría a refugiarme herido, atacado y cansado, salvando lo que tenía a mi alcance. Hasta que tuve que esconderme de tu frenética destrucción, feroz con quien te desafía”, había comenzado su relato.

“Pero en un momento, me perdiste de vista. Tirado en el piso, desnudo y en el piso caliente, vi cómo destruiste todo. Como quemaste todo, sin ver porque tus llamas enceguecidas no dejan de jactarte de tu frenética destrucción. Solo querías ver a quién ganabas y no lo que ganabas. Tan bajo me siento haber caído, tan en el fondo, desbastado, que el solo hecho de pensar en no caer más, me eleva. Entonces, es ahora donde pienso cuánto más de pie me encuentro. Sí, mirame dónde estoy. Allí, donde todo está roto, mi pulmón guarda un aliento. Allí estoy, en el piso, donde ese poquito de oxígeno que me queda, le da fuerza a mi pecho y a cada rincón de mi cuerpo. A cada tendón, para que se tense y se estire, y pueda ponerme de rodillas una vez más, sobre las frías cenizas que han quedado”, continuó.

“Me levanto, construyo y vuelvo a crecer de a poco, fugándome a donde no me puedas encontrar de nuevo y negociar con mis propias sombras. Alzo los escombros de mi cuerpo de nuevo, que de seguro tomarán otra vez sus formas y forjar una nueva estructura. Ahora me descubriste, me ves de nuevo, ahora. ¡Levantándome, soy visible otra vez! ¿Pero qué les pasa a tus llamas? Me esperan ahora, desafiantes, sin avanzar ni un ápice. Dosificás tu fuego, cuando mi fortaleza crece. Estoy de vuelta, con más fuerza, siento ahora tu inmenso respeto. En la adversidad, rendirse es una posibilidad que se te va a presentar, junto con fallar y acertar. Sólo sé lo que no quiero. Rendirme”, siguió desde la clínica.

Un poco más recuperado, cerró dejando un halo de luz: “Porque perdería la posibilidad de acertar o de simplemente fallar, cualquiera de las dos es el camino para ganar. Creo que sólo Dios sabrá si alguien debe ganar esta batalla. Porque quizás para él sólo sea suficiente saber que el mal existe , pero que una fuerza divina lo puede contener. Aquí estaré entonces, nunca perdiéndote de vista, siempre preparado para demostrarte a lo que puedo llegar, si fuera necesario. Vamos hoy, vamos hoy, un poco más. Aprendí que la mayor altura se tiene, en la menos caída posible. Eso te elevará para siempre. Aquí estoy, desde la cima… las llamas se alejaron. Para mis hijos este mensaje, y para todos los que aprendan a vivir con fuerza. COVID 2020. Hay esperanza”.

