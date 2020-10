“Naciste en silencio”: el conmovedor mensaje de Benjamín Vicuña para su hijo Benicio por su cumpleaños

Benjamín y Benicio Vicuña (Foto: Instagram)

Benjamín Vicuña utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un conmovedor mensaje de cumpleaños a su hijo más chico con Pampita. El actor chileno y la modelo argentina fueron padres de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio, que este 12 de octubre celebra sus seis años.

En el posteo, que el ex protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza compartió en la red social en la que tiene más de dos millones de seguidores, hace referencia a la llegada del pequeño que nació en 2014, dos años después de la muerte de Blanca, que falleció en septiembre de 2012.

“Naciste en silencio y hoy llenas de rimas la vida”, aseguró el actor que también es padre de Magnolia -de casi tres años- y Amancio -de dos meses-, fruto de su relación con Eugenia La China Suárez.

“Benicio, mi niño adorado, corres sin miedo por la vida, esa misma vida que le alegras a todos. Mi poeta maldito, mi rockero del alma, mi hijo. Feliz cumpleaños, Beni”, concluye el mensaje del actor chileno que eligió distintas fotos de su hijo para compartir en la publicación.

Entre los comentarios de otros famosos que escribieron para saludar a Benicio Vicuña sobre el posteo de su padre, se destaca el mensaje de la China Suárez, que actualmente está en Chile junto al actor, que se fue hace unas semanas para cumplir con sus compromisos laborales. Siguiendo los protocolos, la actriz argentina se realizó el hisopado y presentó los papeles necesarios para poder viajar y reencontrarse con su pareja. Se trasladó junto a sus tres hijos: Rufina -de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio.

“Feliz cumple, Beni Beni”, saludó la China a la distancia al hijo de su pareja en la publicación que en menos de seis horas superó los 100 mil likes.

En agosto pasado, bajo el hashtag #BeniGorditoRico, Pampita había compartido un tierno video que descubrió en su celular y que había sido grabado justamente por su hijo Benicio. Allí, el niño le daba a su madre una serie de instrucciones para que tuviera en cuenta dentro de varios años.

“Por si estás vieja, tenés que ver este video -comenzó diciendo el pequeño que cuando grabó las imágenes tenía cinco años-. Si no te acordás de nosotros, cuando te hagas vieja, tenés que amarnos un montón", indicó el niño.

"Y nosotros vamos a ser tus nietos. Cuando seas vieja acá abajo tenés que ver ese video que te hice a vos. Te hice dos videos, no, tres videos para que me cuides. Mamá, por favor, ¿me vas a recordar? Prometémelo. Te amo mucho”, es la desgrabación literal del video que enterneció a la modelo y a sus casi millones de seguidores cuando lo compartió en su cuenta oficial de Instagram.

Al ver el video durante su visita al programa PH, Podemos Hablar, Pampita no pudo evitar las lágrimas y, emocionada, dijo: "Ojalá la memoria me acompañe y me acuerde siempre de estos amores de mi vida, de sus pieles, de sus cosas graciosas, de sus berrinches, de las mañanas”.

Y agregó: “Ojalá la mente me acompañe hasta el último día y pueda tener todos estos recuerdos en mi cuerpo, en mi corazón, en mi cabeza”.

