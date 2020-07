La felicidad de Benjamín Vicuña por el nacimiento de Amancio, su hijo con La China Suárez: “Amamos tanto tu nombre que se hizo carne”

La China Suarez y Benjamín Vicuña fueron nuevamente papás

Nació Amancio Vicuña Suárez, el hijo de La China Suárez y Benjamín Vicuña. La actriz fue trasladada al sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio de Palermo, donde le practicaron una cesárea que ya estaba programada. Finalmente, el pequeño llegó a primera hora de este miércoles.

La protagonista de la ficción Argentina, Tierra de Amor y Venganza fue la encargada de dar la noticia en las redes sociales: “Bienvenido Amancio Vicuña Suárez. Llegaste a hacernos más felices. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. @benjavicunamori gracias mi amor por otro milagro de la vida!!!”.

La pareja formó una familia ensamblada: el bebé es el segundo hijo de los populares actores, que ya son padres de Magnolia. Suárez también es mamá de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Mientras que Vicuña es papá de Benicio, Beltrán, Bautista y Blanca, los hijos que tuvo con Carolina Pampita Ardohain.

El mensaje de la actriz sobre la llegada de Amancio

El actor chileno también expresó su felicidad en Twitter por este nacimiento en plena cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. “Amamos tanto, tanto tu nombre, que se hizo carne. Pensamos tu boca y ahora la sonreímos. Mezclamos nuestra sangre y la vida pudo más. @chinasuarez”, manifestó Benjamín.

En las redes sociales, el nombre del bebé se convirtió rápidamente en tendencia y muchos usuarios celebraron la feliz noticia. Amancio es un nombre masculino de origen latino en su variante en español. Su significado es: amante, amoroso, amado.

El mensaje de Vicuña por el nacimiento de su hijo

En mayo pasado, la actriz confirmó su embarazo, a pesar de que ya había trascendido la noticia en los medios. Publicó una conmovedora foto luciendo su panza. En aquel entonces, su pareja sumó un romántico comentario en el que hizo referencia a la situación que se vive en el mundo por el coronavirus: “Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión. Elijo creer en la vida. Te esperamos ansiosos, así como esperamos ver nacer un nuevo mundo”.

Antes de la llegada de su segundo hijo, los actores tuvieron un divertido ida y vuelta mientras Vicuña promocionaba en un vivo de Instagram Un kilo de cenizas, su primera obra por Zoom como productor del teatro MORI, en Chile. Apenas comenzó la transmisión, comenzó a recibir todo tipo de mensajes que hacían referencia a sus características.

La actriz pasó gran parte de su embarazo cumpliendo con la cuarentena

La China se conectó desde otra habitación de la casa que comparten junto a su hija, Magnolia. De esta manera, aprovechó para saludar a su pareja con distintos emoticones y realizó un divertido juego de coqueteo. “Mira... sangre japonesa”, leyó en voz alta Benjamín sobre el usuario de la actriz. “Gracias, mi amor”, agregó.

Luego, intentó seguir hablándole a su público explicándole la importancia de poder trabajar a través de las nuevas plataformas en medio de la pandemia. Y, ante los reiterados mensajes de su mujer, el actor se tentó e indicó: “Así no se puede”. Y continuó cerrando su idea. Mientras tanto, la actriz seguía interviniendo. “Se hace el que no me conoce. Dios, jajaja. Se pone nervioso”, escribió y bromeó: “Pasame tu WhatsApp porfa”.

