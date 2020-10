Nueve estrellas sub 30 que son las grandes promesas de Hollywood

Los actores sub 30 que más prometen en Hollywood

Todos sabemos que hoy puede estar naciendo una futura estrella. En unos 15 años estaremos pensando qué edad teníamos cuando llegaban a este mundo las y los nuevos protagonistas de nuestras series y películas favoritas. Pero eso es hacer futurología. Pensemos en aquellas estrellas que hoy alcanzaron el reconocimiento mundial, se convirtieron en los dueños de las ficciones más exitosas y comienzan a lograr nominaciones a los principales premios.

Aquí una lista de los sub 30 que ya entraron al camino del estrellato:

Zendaya (1 de septiembre de 1996)

La flamante ganadora de un Emmy a mejor actriz protagónica en drama por su participación en Euphoria, es una de las estrellas a la que Hollywood recibe con los brazos abiertos. Comenzó su carrera siendo muy pequeña en series de Disney Channel (A Todo ritmo y Agente K.C) y supo elegir distintos proyectos que la colocaron en el lugar correcto de su carrera. Formó parte del film El gran showman, para luego llegar a la serie de HBO. Zendaya ya pasó a la categoría de promesa y se encuentra entre las mejores intérpretes de su generación.

Katherine Langford (29 de abril de 1996)

La conocimos como una adolescente abrumada, llena de conflictos y víctima de bullying en la serie 13 reasons why. Este papel la llevó al reconocimiento mundial, gracias al gran alcance de Netflix en 190 países. La vimos también participar en el film Entre navajas y secretos como la nieta del gran Christopher Plummer hasta que le llegó un nuevo protagónico en la serie Maldita junto a Gustaf Skarsgard. El camino hacia la fama mundial ya lo comenzó a transitar con el pie derecho.

Timothée Chalamet (27 de diciembre de 1995)

El chico de mirada melancólica y dulce llegó a la pantalla grande a través de un film increíble: Llámame por tu nombre en 2017.Y en solo tres años realizó una carrera meteórica que lo llevó a estar al lado de estrellas consagradas en los films que participó. Fue el hijo de Steve Carrell en Beautiful Boy, protagonizó la serie El Rey y fue el adorado Laurie en la nueva versión de Mujercitas. Próximamente lo veremos en Dune junto a Zendaya, Josh Bolin, Javier Bardem y Jason Mamoa entre otros.

Asa Butterfield (1 de abril de 1997)

Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield es el nombre completo de este actor inglés nacido en Londres, que tiene apenas 23 años y lo vimos actuar desde muy chico. Cuando tenía 11 fue uno de los protagonistas de El niño de pijamas a rayas y a sus 13 brilló en el film de Martin Scorsese, La invención de Hugo. Pero los centennials seguramente lo reconocerán por ser el hijo de la sexóloga interpretada por Gillian Anderson en Sex Education. Otis Milburn,es el personaje que interpreta en esta serie que llegó a Netflix y revolucionó el mundo de las comedias. Un actor para seguir bien de cerca.

Kiernan Shipka (10 de noviembre de 1999)

La vimos crecer en la pantalla a través de su papel en Mad Men, donde interpretó a Sally la hija de Don Draper (Jon Hamm). Por ese rol ganó un Sag (Screen Actors Guild Award) por Mejor Interpretación en 2008 y 2009. Luego llegó Let it snow, una participación en la serie Feud y más adelante el protagónico en Las nuevas aventuras de Sabrina donde le dio vida a la brujita más querida de la televisión. Una actriz que conoce el universo de la fama desde muy pequeña y que sabe cuál es el camino que tiene que recorrer.

Finn Wolfhard (23 de diciembre de 2002)

Nació en Vancouver, Canadá hace 17 años pero lo conocimos en 2016 cuando protagonizó Stranger Things. Ese mismo año todo el elenco de la serie ganó un premio Sag y la fama de este joven no paró de crecer. Reconocido mundialmente por su papel de Mike Wheeler en la ficción que tenía como protagonista a Millie Bobby Brown, Finn participó de la reversión de It en sus dos partes y próximamente lo veremos en la remake de Ghostbusters: Afterlife. Finn y sus compañeros de Stranger Things están todos comenzando una carrera que parece que será duradera.

Millie Bobby Brown (19 de febrero de 2004)

Eleven fue el papel que la llevó a la cima con apenas 11 años. La niña con poderes extraordinarios de Stranger Things impactó por su calidad actoral y todos los productores pusieron los ojos en esta niña que, para dicho rol, se cortó el pelo casi al límite de raparse. Hoy con sus dulces 16 encima ya participó de Godzilla: King of the Monsters y formará parte del elenco de Godzilla vs. Kong, próxima a estrenarse. Pero el nuevo desafío de Millie es Enola Holmes que cuenta la vida de la hermana del detective Sherlock Holmes en el nuevo film de Netflix. Larga vida laboral para Miss Brown.

Asante Blackk (20 de octubre de 2001)

Tiene 18 años y ya forma parte del show business de Hollywood. Su participación en la miniserie When they see us que relataba el caso real de los 5 del Central Park (un grupo de chicos afroamericanos y latinos acusados injustamente de haber abusado y golpeado a una mujer blanca) le valió una nominación a los Emmy. Luego llegaría una gran participación en una de las series del momento, This is Us, por la que fue nominado a un premio Critic 's Choice. Sobrino de la actriz Samira Wiley, Asante sabe elegir sus personajes y la industria está atenta a sus deseos.

Maitreyi Ramakrishnan (8 de diciembre de 2001)

Debutó en una de las mejores series de este año de Netflix: Yo nunca. La ficción creada por la actriz Mandy Kaling (que tiene algunos datos de su propia adolescencia), relata la historia de una chica de origen indio que quiere hacer la vida típica de cualquier jovencita de 14 años en Los Ángeles. Maitreyi resuelve cada escena con mucha soltura y le demuestra al público por qué fue elegida entre miles de actrices en el casting para esta serie. Una actriz que promete y que puede convertirse en la nueva reina de las comedias.

