—No, lamentablemente no tuve la oportunidad de ir a una secundaria de manera normal, es muy complicado para mí, para los que llevan la vida actoral… pero sí fui a la primaria de manera normal. Ahora, ¿cómo viví mi adolescencia? Bueno, ya te puedo decir que definitivamente mi experiencia no es la de Rue, jaja. Pero no puedo evitar sentirme identificada en algunas cosas, y eso es precisamente por el talento que tiene Sam para escribir a los personajes. Para que sufras o no lo que sufre ella, puedas empatizar con ella. O tal vez, que las puedas entender, o relacionarte en algunas cosas. Rue conectó conmigo inmediatamente, realmente no siento que sólo la interpreté, que fue un papel más. Es por eso interpretar a Rue me dio la posibilidad de crecer como persona, de ver ciertas cosas con otros ojos, y que por supuesto, me hizo afrontar mi carrera como actriz de otra manera. Seamos honestos, muchas veces me tienden a encasillar en determinados papeles y no soy eso, realmente no soy solo lo que ven. Espero que aquí lo puedan ver, de la misma manera que Sam vio algo en mí. Y eso se debe a su tremendo ojo, su excelente decisión a la hora de elegir el casting para sus personajes. Porque Sam ve todo y a todos. Todos los actores que eligió son brillantes, algunos totalmente diferentes a sus personajes y otros literalmente iguales, y eso es trabajo de Sam. Realmente tiene un don con la gente.