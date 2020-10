La furia de Eliana Guercio porque Sergio Romero no puede irse del club donde juega provocó la reacción de un reconocido DT inglés

Eliana Guercio y Sergio Romero están casados desde el 2008 y tienen dos hijas: Yazmin y Chloe

Eliana Guercio quedó involucrada en un escándalo en Inglaterra luego de haber realizado fuertes declaraciones en contra del club Manchester United, en donde actualmente se desempeña su marido, el futbolista Sergio Chiquito Romero.

Ocurre que el lunes 5 de octubre cerró el libro de pases en las ligas de fútbol de Inglaterra, España, Francia e Italia, y el arquero argentino tenía intenciones de poder cambiar de club ya que el director técnico -Ole Gunnar Solskjaer- no lo tiene en cuenta y lo dejó en tercer puesto, detrás de David De Gea y Dean Henderson. Sin embargo, los dirigentes del Manchester United no le permitieron su salida a otra institución. Lo que derivó en un fuerte descargo de Eliana Guercio en sus redes sociales.

“Sergio Romero trabajó duro para su club -comenzó- La última copa que ganaron la levantaron con él. Llegó con el equipo a cuatro finales/semifinales y lo sacaron para después perdérselas. Es el momento en el que deben devolverle la oportunidad y dejarlo irse. Respeto, una vez”, escribió la ex vedette argentina en su cuenta de Instagram.

Además, se trasladó a su cuenta de Twitter -buscando que su mensaje llegue por todos los medios- y allí se dispuso a hablar de “números" haciendo referencia a las estadísticas de Romero. “96 partidos jugados, 47 con valla invicta, 60 ganados, 23 empatados, 13 perdidos”, detalló.

“Avísame cuando encuentres algo parecido así me vuelve el interés. Ah, lo sacaron por las dudas”, agregó junto al emoji de una mujer tapándose la cara. Este mensaje, se cree, está dirigido al técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, quien dejó afuera a Romero del partido contra Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas que se disputó el jueves en la Bombonera.

El mensaje de Eliana Guercio en Instagram

La ex vedette argentina también se expresó en su cuenta de Twitter en contra del técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni

Además, realizó una transmisión en vivo por Instagram en donde volvió a manifestar su descontento con el club inglés por no haber permitido la salida de Romero, y también le agradeció el cariño y el apoyo a los hinchas que le brindaron su cariño. “Estoy triste porque creo que Sergio se merecía la oportunidad de irse a otro club a demostrar todo su potencial por el cual trabaja día a día”, dijo la argentina y luego describió a su marido como “un profesional, un chico que le gusta lo que hace, que se esfuerza”.

“Es un día muy triste porque creo que él se merecía la oportunidad de poder irse a brillar a otro club porque trabaja todos los días para eso. Porque intentó hacerlo en el United y finalmente no tuvo lugar. Y hoy sus posibilidades de jugar en el United descendieron. No me parece correcto, honesto, profesional ni serio que no le hayan permitido irse. Estoy muy triste por ese lado", enfatizó Eliana Guercio.

Las palabras de la esposa de Sergio Romero no le cayeron nada bien al director técnico del fútbol inglés Harry Redknapp, quien se manifestó muy enojado después de leer las declaraciones de Eliana Guercio, de quien sostuvo que está “más que feliz con el dinero” que cobra el futbolista.

El entrenador británico Harry Redknapp (Shutterstock)

Por su parte, el entrenador británico remarcó que este tema que involucra al jugador y al entrenador y que ella no debería opinar públicamente: “Es increíble... Estoy seguro de que ella no está (feliz). Cuando él recibe sus 100.000 libras (US$ 129.000) a la semana, ella está bastante feliz, pero aparte de eso. Da miedo, ¿verdad?”, indicó en una entrevista con el medio Sky Sports.

“El jugador tiene que entrar y sentarse con el entrenador y decir: ‘Mirá, no estoy contento. Quiero jugar, tengo que ir a algún lado y ser la segunda opción o incluso el número uno. ¿Podés dejarme ir?’ Es para que el jugador y el entrenador lo solucionen, no para que su esposa salga a las redes sociales. Es una locura”, aseguró Redknapp.

