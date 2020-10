Las duras críticas de Alfredo Casero para la dirigencia política: “No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno”

Este jueves por la noche, el actor Alfredo Casero volvió a cuestionar a los dirigentes políticos de la Argentina, tanto del oficialismo como de la oposición, al considerar que el presidente Alberto Fernández “habla y tres meses después dice algo completamente diferente”, mientras que el resto de los espacios no muestra “una presencia que sea concisa y clara”.

Al participar del programa Ya Somos Grandes, que se emite por TN, el actor lamentó que no haya muchos integrantes de los partidos contrarios al Gobierno que hayan participado de las movilizaciones que se realizaron en los últimos meses en rechazo a la cuarentena y a otras medidas oficiales.

“Yo veo que la gente se convoca sola, si no fuera por (los referentes de Juntos por el Cambio) Patricia Bullrich, por Fernando Iglesias y por algunos más a los que ves en las marchas, no hay nadie que se pare y diga 'yo estoy enfrente de esto’. No vaya a ser cosa que estén demasiado cómodos y que no quieran perder un montón de privilegios. No vaya a ser cosa que la gente salga y diga que no quiere a ninguno porque eso es una pérdida más grande para la Democracia”, advirtió.

En este sentido, Casero señaló que en la última protesta a la que asistió vio a los manifestantes “con la cacerola, cantando el himno y a políticos a un costado haciendo rosca”, por lo que les agradeció a los dirigentes “que sí hablan y hacen lo que tienen que hacer porque han tomado esa responsabilidad ante quienes los votaron".

Por otra parte, criticó fuertemente al oficialismo al remarcar que “no solamente la pandemia mata, sino también el estado de incertidumbre y la sensación de estar indefenso porque las personas que tienen que decirnos qué pasa claramente, como si fueran un médico, están asociadas directamente con la enfermedad”.

“No existe más la Democracia ni la República” en el país porque se perdió “el derecho a la educación, al libre comercio, al tránsito y a una Justicia independiente”, arremetió Casero, esta vez sí haciendo hincapié en el actual Gobierno.

“Yo siento en el alma que no tengo mucho para decir porque es tanta la obviedad de lo que se ve que tiene un peso muy grande. Sabemos quienes nos mienten y tenemos que ver quién nos va a mentir. Esto de las marchas y de personas que se autoconvocan es porque la gente no siente una presencia de la oposición que sea concisa y clara”, agregó.

Casero, arengando a los manifesntes en los alrededores del Congreso. El actor suele participar de las marchas en contra del Gobierno.

Además, Casero criticó también a algunos medios de comunicación que en las protestas “muestran a una señora enojada para que largue toda su bronca en el lugar equivocado para mostrar lo loca que está la sociedad, porque sí creo hay un plan para enfermar a las personas”.

“Hay un problema que es que no podemos acostumbrarnos a toda esta mentira y esta basura. Sumamos también una autocrítica que tenemos que hacernos, que es que hay que decirles a algunos periodistas ‘vos no’, porque sino cualquiera puede decir lo que sea”, sostuvo.

Por último, el actor opinó que la oposición “no le da importancia a que la gente que sale a la calle es votante” y apuntó específicamente contra Juntos por el Cambio por no tener “todavía a un líder al que las personas tienen que seguir”.

“Yo estoy desde el 2013 involucrado (con la política). No tengo ninguna afiliación de nada porque ya no le creo a nadie, ninguno pone la mano en frente del caballo para aguantar los palos. Yo sé lo que se pierde, pero estoy muy conforme de haberlo perdido. Hay que tener cuidado con la especie de la falsa oposición, no de los que tienen el corazón puesto en esto”, aclaró.

