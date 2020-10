Mario Pergolini: "Son muy palpables los problemas en la Argentina, todos tenemos un amigo sin trabajo" (Video: A24)

En medio de la interna que se generó en el Gobierno a raíz del apoyo de la Argentina a la resolución de la ONU que condenó la violación a los derechos humanos en Venezuela; el aumento de la pobreza, que llegó al 40,9 por ciento; y la pandemia del coronavirus, que repercute en todos los aspectos de la vida cotidiana, Mario Pergolini brindó una entrevista en la que manifestó su posición respecto a diferentes temáticas de la actualidad en el país. El periodista, empresario y vicepresidente de Boca habló con Jonatan Viale en el programa que conduce por A24 y dijo: “No veo políticos que estén a la altura de las circunstancias”.

“A veces los problemas los discutís en tu casa, tenemos momentos y grietas, pero ahora es muy palpable: todos vemos a un amigo, gente que está sin trabajo y con problemas . Nosotros, que trabajamos en los medios, sabemos lo difícil de la situación. Casi no hay medio que no esté pagando en cuotas, quienes pueden pagar al cien por ciento. Y estamos hablando de medios grandes… Creo que es muy palpable, lo vemos en la calle. Más allá de que está linda la Ciudad, también está llena de gente durmiendo en la calle. Es evidente que algo pasó, que vino un sopapo grande y que lo estamos sintiendo”, dijo Pergolini.

En ese sentido, realizó duras declaraciones contra los funcionarios que enfrentan este momento tan particular: “Creo que todos los que están gobernando están preocupados de alguna forma, porque les va a ser muy difícil encontrar una coherencia para poner en rumbo lo que quieren poner en rumbo. Nunca vamos a saber cómo hubiese sido el gobierno de Fernández porque pasó esto (en referencia a la pandemia), y lo llevó a tomar decisiones buenas, malas, lo que sea. Todos estamos muy confundidos, es muy difícil gobernar en estos momentos, porque de lo que veníamos no era gran cosa. Creo que hubo bastante inoperancia, o a lo mejor se quedaron fríos, no sabían qué hacer . Supongo que habrá sido muy difícil tomar decisiones”.

“Lo digo con todo respeto, y he sido bastante crítico a veces con algunas palabras por las que he pedido disculpas, pero creo que comúnmente no veo políticos que estén a la altura de todas las circunstancias que hemos tenido , salvo líderes o algunas personas a las cuales se les tiene cariño. Parece que la clase política nunca está preparada para lo que tenemos que resolver desde hace años”.

El periodista amplió sus críticas para todo el arco político: “Muchas veces se legisla con el deber ser: debo ser sindicalista, político… Esperen. Qué tal si vemos cómo van cambiando los hábitos de consumo, en las comunicaciones, en las compras de viajes. Tal vez, ante lo que antes proponían el radicalismo y el peronismo, es hora de barajar y dar de vuelta. ¿Cómo sería un nuevo peronismo? ¿Un nuevo escenario radical? Y no seguir pensando un país de los ’60, ’70, que tenía otras aspiraciones que no se han cumplido”.

Respecto a su visión sobre la posibilidad de que lleguen inversiones extranjeras a la Argentina en medio de esta delicada situación, considerando que ya son varias las empresas multinacionales que anunciaron que dejan de operar en el mercado argentino o que mudaron parte de su producción a otros países de la región, Pergolini expresó que el presente “está complicado”, y agregó: “Mientras sigamos teniendo este tipo de problema restrictivo con el cambio, en donde también tengamos este problema de inflación, va a ser muy difícil que no nos vean más como un simple paso de ver qué oportunidad financiera tienen. Incluso los que tienen plata acá, o los que intentamos dar trabajo, a veces pensamos ‘tengo esta plata, ¿la sigo poniendo acá o la pongo a trabajar de otras formas?’ Es muy difícil no tentarse en pensar así. Ni el más bueno ni el más malo”.

“Creo que las empresas se van por la carga impositiva, si no hay una reforma laboral, indudablemente tienen ventajas en otros lados, y no hay que hacer muchos kilómetros. Creo que Paraguay hace varios años que está con un sistema de impuestos muy interesante, Chile también lo ha logrado de alguna forma, parece que está dando pasos más concretos en donde se legisla no en general, sino caso por caso lo que tiene que ver con las industrias. Uruguay entiende claramente que son pocos y que necesitan más, y cuanta más plata le depositen mejor van a estar”, explicó.

Pergolini hizo referencia a la inédita entrevista en televisión que reunió a tres ex presidentes uruguayos de distintas fuerzas políticas, y marcó la diferencia con la Argentina: “Ese orden nunca lo logró Alfonsín, el de La Rioja, ni De la Rúa. No hemos logrado consolidar una idea de país. Siempre se dice que esto es un Boca-River, cuando en este momento (ambos clubes) estamos muy en comunicación”.

