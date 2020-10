La disputa legal de Valeria Lynch y Cau Bornes por la división de bienes

La disputa legal por la división de bienes de Valeria Lynch y Cau Bornes (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

Después de 11 años de matrimonio, Valeria Lynch y Cau Bornes anunciaron a mediados del año pasado que estaban separados, aunque se cree que el amor se había terminado un tiempo antes. El divorcio ya tiene sentencia y si bien ellos no exponen este tema de manera pública para proteger a su hija, Thais, hay un fuerte conflicto vinculado a la división de bienes. Están en pleno proceso de negociación para evitar llegar a tribunales, pero de no arribar a un acuerdo el tema podría ponerse aún más complicado.

La semana pasada, la periodista Andrea Taboada contó en Los Ángeles de la Mañana que el artista brasileño reclama un millón de dólares en concepto de una justa distribución de los bienes conyugales.

“Cau va a iniciar acciones legales contra Valeria Lynch, reclamando patrimonio con su estudio de abogados. Lo que Cau reclama, y ya se está preparando la demanda, son todas las escuelas de Valeria y cuentas en el exterior no blanqueadas. Dice que tiene varias pruebas de estas cuentas y de extractos de las cuentas. Tiene fotos y capturas”, agregó más información Ángel de Brito, conductor del ciclo de El Trece.

En ese sentido, señaló: “Este conflicto empezó mientras eran pareja. Varios amigos le dijeron a Valeria: ‘Mirá que él está juntando material para demandarte en algún momento. Tené cuidado’. A lo que ella contestó: ‘Bueno, sí, me voy a encargar de esto’. Pero después no quiso hablar más del tema. Quizás lo charló con él, esto ya no lo sabemos. Pero lo que va a reclamar Cau son cuentas en el exterior no blanqueadas y parte de las escuelas”.

Valeria Lynch

Para aportar un poco más de claridad al asunto, este lunes Elba Marcovecchio, abogada del estudio de Fernando Burlando que asesora a Valeria en este caso, se hizo presente en el programa. Según su testimonio, todavía es muy apresurado hablar de una demanda, ya que están haciendo lo posible para llegar a un acuerdo, y que el monto que pide Cau es menor al millón de dólares.

“La disputa (legal), en realidad, todavía no se inició. Ahora se está tratando de ver si se puede llegar a algún tipo de convenio. La casa no está en disputa”, aseguró Marcovecchio, ante la pregunta del conductor.

Al ser consultada si es cierto que el brasileño reclama un millón de dólares, respondió: “No te puedo precisar cifras. Lo único que te puedo decir es que no se está hablando de esos números. Son montos menores. Pero no te puedo precisar porque son cuestiones personales y porque estamos viendo si se puede llegar a un acuerdo”.

Cau Bornes

Según su testimonio, las partes ya pudieron ponerse “cara a cara” a través de una videollamada durante una audiencia con el juzgado que lleva adelante el tema, que arrojó resultados esperanzadores.

Respecto a las escuelas de Valeria Lynch que están en disputa, la letrada hizo una aclaración: “El mayor problema que tienen ellos es que todo lo que ha sido el arte y la educación en este último tramo ha sufrido una pérdida más que importante. Y eso es algo que también tiene que evaluarse: la sociedad conyugal no solo son ganancias, también son pérdidas”. Y agregó: “No todo lo que brilla es oro, ellos no tienen las ganancias exorbitantes que se señalan”.

Actualmente Valeria Lynch está en pareja con Mariano Martínez, guitarrista de Attaque 77

En el aspecto personal, dijo que la cantante argentina transita esta situación “como un proceso judicial, en su vida ella está en pareja y feliz”, y que vive con Thais, su hija del corazón.

“Valeria confía mucho en la Justicia. Obviamente que ninguna disputa luego de una separación es grata y en estos momentos, que son inminentes a una separación, hicieron muy bien en no salir a hablar en los medios. En lo personal, valoro mucho la actitud que ha tenido Cau de no salir en los medios a hablar en momentos desagradables. Y de Valeria, habla de la integridad de ella como mujer”, concluyó.

