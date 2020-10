Sin saber de su hermana durante horas, Nati Jota rastreó su celular y fue a buscarla: “Pensé lo peor”

El relato de Nati Jota sobre las horas de desesperación que vivió al no saber nada de su hermana (Video: Instagram)





Nati Jota publicó un video en su cuenta de Instagram en el que relató el gran susto que se llevó el jueves por la noche luego de que su hermana Luciana dejara de responder su celular durante cinco horas. Todavía angustiada, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la periodista tomó las imágenes abordo de su auto, ya frenado y con las balizas puestas.

Afortunadamente para la familia Jersonsky -tal es el verdadero apellido de la influencer- Luciana, que se desempeña como actriz, estaba sana y salvo. Sin embargo, tuvo en vilo a su hermana quien se preocupó porque estuvo durante cinco horas sin responder los llamados ni los mensajes.

“¿Vos podés creer que yo me tenga que poner así porque mi hermana hace como cinco horas que no responde el celular y se había ido a hacer las manos a un lugar?”, dijo Nati mostrando las lágrimas sobre su rostro. Según su relato, al ver que Luciana no le contestaba y que lo último que sabía de ella era que estaba en un salón de belleza, la periodista rastreó su ubicación a través de una aplicación, se subió a su auto y se dirigió hasta la dirección que le marcaba el teléfono.

Hundida en una profunda desesperación, la periodista no pudo controlar los malos augurios que se le presentaban en su cabeza. “Pensé lo peor. El corazón se me salía del cuerpo", admitió quien luego aclaró que finalmente su hermana se comunicó con su familia cuando ella aún no había llegado al destino. “Recién respondió, no sé qué carajo había pasado”, indicó la periodista y, más tarde, Luciana utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el problema fue que no le llegaron los mensajes que le envió a su padre en donde le comunicaba de su paradero.

Sin embargo, a Nati le costó superar la angustia que sintió durante las horas de incertidumbre al no saber en dónde estaba su hermana. “Qué mundo del orto que hay que vivir así. Tengo que sentir una desesperación porque vivimos escuchando que pasan mierdas, que nos hacen mierda a las minas. Y que mi hermana no responda un rato el celular y yo me tenga que poner así”, reflexionó y le costó continuar la historia.

Luego del video, Nati Jota publicó dos fotos junto a sus hermanas Luciana y Camila y un mensaje: "Mis hermanas, mi vida entera"

Recuperada, grabó otro video en el que se la nota más eufórica relatando cómo se subió a su auto con el objetivo de seguir el camino que le indicaba la aplicación que había rastreado el teléfono de su hermana. “Salí como una loca, buscando una ubicación dudosa, sin saber qué hacía, si llegaba ahí, si hay que llamar a la Policía”, continuó quien luego se descargó contra Luciana. “Pendeja del orto”, lanzó, entre dientes.

“Pero más allá de Luci, que no hizo nada del otro mundo -aclaró sobre su hermana, que además de actriz es jugadora de vóley- es increíble que por un par de horas que no responde una mujer, vos ya...", dijo sin poder repetir la frase.

“Cuídense, loco -siguió-. Cuídense ustedes, pibas. Cuiden a las otras pibas”, pidió y le también le habló a sus seguidores. “Pibes, cuídennos”. Sobre estas imágenes, escribió “porque esta verga pasa” reafirmando su angustia.

Ya en su casa, la periodista volvió a expresarse en un último video que publicó al respecto. “Seguramente mi hermana me va a cagar a puteadas por las Historias que subí -indicó-, pero me parece importante cuando uno toca estas situaciones que caés en la cuenta de que podés ser vos, o tu hermana. No significa que cuando es otro duele menos, pero pasa en serio”, concluyó Nati Jota.

