La China Suárez mostró por primera vez en las redes sociales la carita de su hijo: “Amancio de mi vida”

La China Suárez y su hijo Amancio

La actriz y modelo de 28 años, Eugenia La China Suárez dio a luz a su hijo Amancio el 29 de julio pasado. Este martes se cumplieron justo dos meses de su llegada al mundo. El bebé es el tercer hijo después de Rufina Cabré y Magnolia Vicuña. Además, es el segundo hijo junto a su actual pareja, el actor Benjamín Vicuña. Y en las últimas horas, sorprendió a sus casi 5 millones de seguidores con dos fotografías de primer plano de su hermoso hijo.

“Amancio de mi vida”, fue el texto que eligió Suárez para acompañar las imágenes del rostro de su pequeño. La publicación superó la barrera de los 600 mil likes entre los dos posteos y miles de comentarios de sus fans. Cabe destacar que las fotos que aparecieron en Instagram pertenecen a una producción que la actriz realizó para el fotógrafo Edu Weis.

La China Suárez y su hijo Amancio

La cuarentena para La China fue más que especial porque en pleno aislamiento le dio la bienvenida a su tercer hijo, Amancio, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Si bien la actriz comparte a diario parte de su rutina con sus seguidores en redes sociales, y les suele hacer consultas, hace unos días lanzó una pregunta relacionada con el momento especial que se vive en el país por la pandemia y recibió todo tipo de respuestas.

VER TAMBIÉN La China Suárez y Benjamín Vicuña suspendieron su casamiento: “¿Para qué? Después divorciarse es un lío”

Suárez quiso saber qué tan dolorosa es la prueba con la que se detecta el COVID-19. “A los que se hisoparon, ¿me cuentan qué se siente? ¿Duele? ¿Da tanta impresión como dicen? A mí me hicieron el de COVID, pero de sangre, cuando lo necesité (dio negativo)”, decía el posteo publicado por la actriz. E, inmediatamente, le empezaron a llegar miles de mensajes, la mayoría de ellos, no muy alentadores.

Una de las primeras en contestarle fue la influencer Malena Stein, quien le explicó: “A mí ‘Santi’ me dijo que yo jamás aguantaría ese dolor y su mamá agregó que nunca sintió un ardor semejante. Que le súper dolió. Y mi mejor amiga que no tiene umbral del dolor, me dijo que ni en pedo permite que le hagan eso a su hijo y que le remil dolió más que el parto. Ah re”.

Aterrada, la China respondió al mensaje diciendo: “Nooooooo. Es todo lo que no quería leer. Hay de todo, igual. Me imagino que la mano del profesional que te lo hace también es importante”. Está claro que la cantidad de información que circuló en los medios sobre los hisopados desde que comenzó la pandemia, la terminó por asustar.

SEGUÍ LEYENDO

Fredy Villarreal tiene coronavirus y es baja para el trío con Alex Caniggia en el Cantando 2020: qué famoso ocupará su lugar

Oscar Mediavilla sufrió un fuerte accidente automovilístico mientras se dirigía al Cantando 2020

En diálogo con Pamela David, Sebastián Sosa reveló los secretos para ser un emprendedor en la Argentina