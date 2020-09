La advertencia de Phil Claudio González, el hombre que se volvió viral por su parecido con El Chavo del 8: “¿No se cansaron todavía?”

Phil Claudio González habló de su parecido con El Chavo del 8 (Video: Intrusos-América)

Durante el fin de semana, la imagen de un hombre argentino con rasgos similares a los de Roberto Gómez Bolaños se viralizó. Un usuario de vio la similitud, le sacó una foto, la subió a una red social y allí comenzó todo este gran revuelo. La similitud con el intérprete de El Chavo del 8 es tal, que los memes y comentarios con tintes graciosos en referencia empezaron a circular a la velocidad de la luz. Cómo no podía ser de otra manera, todo este revuelo llegó a la persona en cuestión, a Phil Claudio González, el de la foto.

Rápidamente los internautas comenzaron una rigurosa búsqueda para dar con Phil para ponerle nombre y apellido a ese rostro. Es un hombre que vive en Moreno y es músico. Tiene una larga trayectoria arriba de los escenarios e hizo referencia a eso en un video que compartió a través de su cuenta de Facebook y que mostraron en Intrusos. “30 años de carrera y nunca había pasado esto”, comentó y destacó: “Ahora, de buenas a primeras, con algo que no tiene absolutamente nada que ver, aparece esto. El que lo hizo, si lo hizo con mala intención, le fue como el ort…, loco. Y si lo hiciste con la mejor intención, joya”.

Phil González habló de las bromas que le hicieron por parecerse al Chavo del 8

En otro fragmento hizo referencia a como tomó la comparación. Advirtió que tiene sentido del humor, pero atención, comentó que no le gusta que se vaya al otro extremo. “Me lo tomé bien, solamente salto cuando me provocan. Me gusta el humor, pero no me gusta que me ridiculicen. En ese sentido tengo pocas pulgas, y salto. Al que me jode lo voy a buscar mano a mano, yo soy de la vieja escuela”, sentenció el hombre que fue bautizado como El Chavo metalero.

Por otro lado, según contó Rodrigo Lussich, González duda de su entorno y sospecha de las personas que estuvieron ese día con su grupo de amigos. Como advirtió en el video, piensa que hay alguien conocido detrás de todo esto y que lo hizo para perjudicarlo, para dejarlo mal parado, pero que de ser así, no lo salió bien.

Phil Claudio González se descargó en las redes sociales (Foto: Facebook)

A continuación, el músico hizo una advertencia en su cuenta de Facebook. Si bien al principio se lo tomó con gracia, rápidamente se cansó de recibir una catarata de chistes y humoradas en forma de memes que se multiplicaron. También indicó que la persona que arrancó con esta historia se comunicó con él y con ese paso, se terminó la búsqueda que estaba haciendo para dar con el creador. Le comentó que nunca pensó que iba a llegar a tanto e hicieron las pases. “¿No se cansaron todavía? Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiéndome disculpas. No me enojo ni mucho menos”, dijo con humor.

Acto seguido, fijó su mirada en aquellas personas que van más allá. “Hay muchos pelotudos bardeando. Los voy a ir agarrando de a uno. Es un meme nada más, pelotudo…es para reírse un poco. No para bardear. Esto para los giles que se zarpan porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Para los demás, todo bien. Un poco de humor para este momento de mierd…”.

El fin de semana, en una charla con Primiciasya, hizo referencia a lo que le generó esta comparación, más allá del chiste. Además de músico, de tener una banda de rock y ser productor musical, es propietario de un bar y se destaca en otros rubros en lo que necesita utilizar el teléfono que por estas horas, le resulta inutilizable. “Trabajo con el teléfono, vendo merchandansing por las redes sociales y no las puedo utilizar porque me llegan dos millones de mensajes y me joden. No puedo publicar nada porque hay 4 mil comentarios. Ni miro lo que comentan, pero en ese sentido, no tengo intimidad”.

