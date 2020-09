El controvertido descargo de Ivana Nadal luego de haber comparado a un hater con un violador

Ivana Nadal (Foto: Instagram)

Con el inicio de la cuarentena Ivana Nadal le dio inicio a un cambio rotundo de ver la vida. Se volcó a lo espiritual, a lo reflexivo y en sus redes sociales, ahora comparte mensajes que tienen que ver con este paso que dio. El cambio de mirada vino acompañado de críticas que se multiplican. Sucede que no solo cambió el tono de voz, mucho más pausado, sino que muchas veces juega al límite con sus palabras, con lo que intenta trasmitir. En este sentido, lejos de generar esa paz que seguramente busca, solo hace que la gente se crispe al oírla o leer lo que escribe.

En uno de sus últimos posteos comparó el odio que genera la violación a un bebé con los insultos que se reciben en las redes sociales. Este cotejo hizo que los ánimos se alteran y que varios famosos salieran a responderle. Sus redes sociales se llenaron de comentarios repudiando sus palabras. Incluso, no faltó el que atinó a pedir que familiares o amigos tomara cartas en el asunto, ya que, según dicen, ciertos parámetros a los que acude, estarían relacionados con algo mucho más grave que una simple predicación.

Atenta a lo que se dijo de ella en los medios y en las redes, redobló la apuesta y en el mismo medio en el que compartió su provocadora mirada, se defendió. Según su mirada, no es comprendida y el problema es de la sociedad, que no la entiende. “Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que sabes que eres”, manifestó y adjuntó un fragmento titulado “Características de un ser de luz”.

Según ella, que dice ser un ser de luz, de no ser comprendida por el entorno, tiene que ver con ser una persona iluminada que está por encima de todos. Generalmente, los individuos como ellas se sienten incómodas con la gente que la rodea por no ser interpretada e incluso rechazados. Con su mirada, sostiene que quienes no pueden ver el mensaje son aquellos que son cerrados.

“Desde temprana edad ve sus diferencias con las personas de su entorno. Pueden llegar a sentir fuertes momentos de soledad, rechazos e incomprensión. Los seres de luz se sienten atraídos por ayudar a los demás, actúan desde la real bondad, siendo sensibles y empáticos”, sostiene un fragmento de la publicación que compartió y que hace referencia a las cualidades que dice tener.

Un día antes, se volcó en su cuenta de Instagram con el comentado video: “Esa persona que es una violadora, una asesina, una hija de recontra mil pu…, que uno la define como una basura, también fue bebé inocente. ¿Se piensan que se acuesta con una sonrisa? ¿Qué se acuesta con orgullo? Es un alma vacía, un alma ignorante de espiritualidad, ignorante de amor”, comenzó.

Si bien hasta acá se venía aceptando sus palabras, a continuación, habló de la manera en la que se encasillan ciertas cuestiones. “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a que si me insultas en las redes sociales. Todos están dando maldad en el mundo”, remarcó. Estas frases, tan desafortunadas con la que intentó analizar la construcción psíquica de un abusador, hizo que el repudio sea generalizado. El foco se puso en que, lejos pedir disculpas por la asociación, culpó a quienes no piensan como ella de estar equivocados.

