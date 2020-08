Gustavo López recibió el alta tras permanecer internado una semana por coronavirus: “La pasé mal pero terminé bien”

Gustavo López recibió el alta (Video: Instagram)

Hace once días, cuando el resultado del hisopado de COVID-19 le dio positivo, Gustavo López se sorprendió. “Yo fui por las dudas a hacerme el test, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui porque un compañero nuestro había dado positivo y entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera hacérmelo”, había contado el conductor de Un Buen Momento, en La Red.

En un principio, López transitó la enfermedad de manera asintomática. Y se mostró feliz de que su mujer, Laura, y sus hijos, Lorenzo y Lourdes, no se hubieran contagiado. Sin embargo, con el correr de los días, el periodista empezó a levantar temperatura, por lo que debió ser internado en la Clínica Olivos. Y esto, obviamente, generó gran inquietud entre sus seguidores.

El domingo pasado, en tanto, el mismo Gustavo compartió en su cuenta de I nstagram una foto desde el sanatorio, junto a un mensaje alentador. “Quién dijo que todo está perdido.... yo vengo a ofrecer mi corazón... gracias a todos los que me dan fuerzas para terminar con esto. Gracias de verdad. Gracias de corazón”, escribió el periodista, dejando en claro que ya se sentía mucho mejor.

Gustavo desde la clínica (Foto: Instagram @gustavohlopez)

Finalmente, este lunes López recibió el alta y lo comunicó mediante un video que grabó ya instalado en su domicilio. “Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy, otra vez, en mi casa, por suerte, con el cariño de mi familia y de mi hogar”, comenzó diciendo el periodista.

Y luego explicó: “Me dieron el alta hoy después de siete u ocho días en la Clínica Olivos, donde me trataron muy bien. Y me devolvieron con mucha salud. Así que estoy reponiéndome. Tengo que estar cuatro o cinco días más en mi casa, aislado”.

Gustavo aseguró que estaba “recuperando energía para lo que viene”. Y le agradeció a sus seguidores ”por el apoyo”, ya que todos estuvieron pendientes de su mejoría. “Bueno, creo que estamos muy cerca. Por suerte, ya estoy bien. ¡Vamos!”, dijo el periodista para cerrar su mensaje. Y, junto a la publicación, escribió: “¡Gracias a todos! ¡Ya en casa! Terminando la recuperación. La pasé mal, pero terminé muy bien. ¡Por favor, cuídense!”

Gustavo junto a su mujer, Laura (Foto: Instagram @gustavohlopez)

Al confirmar su positivo, López había contado que se había aislado preventivamente aún antes de tener los resultados del test por pedido de su mujer, quien le sugirió que se quedara en su habitación. Y que esto evitó que siguiera con la cadena de contagios. Sin embargo, en ese momento, él estaba seguro de que no se había enfermado.

“Llamé por teléfono primero y tardan 72 horas en venir, mucho tiempo. Entonces, agarré el auto y me fui a un centro médico que está cerca de mi casa. Me preguntaron si tenía síntomas. Yo les comuniqué que había un compañero que había dado positivo la semana anterior y que había ido por las dudas. Les dije que había tenido algo de fiebre en la madrugada y ahí me dijeron que me haga el hisopado. Me lo hice, volví a mi casa, y le dije a mi familia que se queden tranquilos porque seguro me iba a dar negativo. Cuando a las 48 horas me avisan que la prueba dio positiva, no lo podía creer”, había relatado entonces Gustavo.

Y, recordando que la suya es una actividad esencial porque la gente “necesita estar informada”, reflexionó: “Le decía a todo que no, me cuidé muchísimo. Hice todo lo que hay que hacer, pero eso significa que no te puedas contagiar”.

