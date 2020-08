Carmen Barbieri mostró cómo le quedó el tobillo tras su caída en el “Cantando”: “No puedo estar parada”

Carmen Barbieri mostró cómo le quedó el tobillo (Video: "Hay que ver" - El Nueve)

Fue una semana complicada para Carmen Barbieri. El miércoles pasado, antes de realizar el ensayo general del Cantando, fue al baño, donde se cayó por accidente y se torció el tobillo. De todas formas, con mucho esfuerzo, realizó el último repaso al ritmo de la famosa canción “El extraño de pelo largo”, pero al parecer los ligamentos del tobillo ya se habían lesionado y sufrió otra caída. A pesar del fuerte dolor, por la noche salió al aire para realizar su performance.

Ni bien llegó a su casa se comunicó con su médico para saber con precisión qué le había ocurrido: afortunadamente no hubo una lesión ósea, pero tiene un esguince agudo en el tobillo. La capocómica deberá guardar reposo y será reemplazada en la próxima gala, según adelantó Denise Dumas, conductora del programa Hay que ver.

“Me encanta que pasen la caída, que sea un blooper. Me divierto cuando me caigo, es genial -reveló Carmen al programa de El Nueve desde su casa, cumpliendo con el reposo sin preocupaciones-. La caída fuerte fue en el baño: estaba con anteojos, barbijo y la máscara que usan los médicos, porque me cuido mucho. ¿Viste cuando echan a los borrachos de los bares? Bueno, parece como si alguien me hubiese empujado, me fui contra la pared, se me hinchó la mano y quedé boca arriba. Pasó una bailarina y me preguntó: ‘¿Estás viva?’”

“Tengo un esguince agudo. El doctor Luis Pintos, el hijo de Fidel Pintos, que es mi médico, me mandó a sacar placas. Vinieron a casa, porque no puedo caminar. Me preguntaban por qué voy a pedir un reemplazo (en el Cantando) si no me esguincé una cuerda vocal, sino el pie. Pero no puedo estar parada. Por lo menos hasta que me baje la inflamación…”, señaló.

Sentada en el sillón de su living, mostró el hematoma y la inflamación que tiene alrededor del tobillo lesionado, que le impide desplazarse con normalidad: “Yo quiero estar divertida en el Cantando, pero el dolor es tan grande… Igual quiero estar (para ver a su reemplazo) con mi bota. ¿Cómo no voy a ver a mi reemplazo?”

Sobre su reemplazante poco se sabe. Aunque Denise Dumas adelantó: “No es fácil reemplazar a Carmen, es una súper figura, tiene que ir alguien que esté a su altura y que sea respetada como ella. Ya hicieron algunos llamados… Uno (de los candidatos) me gustó un montón, y el otro no me gustó nada”.

La terrible caída de Carmen Barbieri en el ensayo del “Cantando 2020″ (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

En la gala, después de su performance con el tobillo lesionado, Carmen recibió la devolución del jurado del Cantando. Nacha Guevara opinó: “Carmen, traés alegría, y eso es bienvenido en esta época, pero hubo muchas desafinaciones”. De todos modos, añadió: “Saludo tu energía y tus ganas; sos un ejemplo de vida”. Su nota fue un seis.

Karina La Princesita sostuvo: “Me aburrió”. “¿Pero vos la viste actuar a Carmen alguna vez?”, le preguntó Laurita Fernández. “No sabe quién soy -retrucó Barbieri-. Los jóvenes no me conocen”. “No es con vos, no me gustó lo que hicieron ninguno de los dos”, respondió la cantante, y le puso un cinco. Y luego la jurado agregó: “Yo sí te conozco, no es que no me gustó lo que vos hiciste, fue todo el trabajo en equipo”.

Oscar Mediavilla se mostró satisfecho con el desempeño de la pareja. “No sé qué más se le puede pedir a este tema”, dijo. Y añadió: “A mí, me pareció simpático”. Los calificó con un seis. Con el voto secreto, Moria Casán expresó: “Me encantó todo. Carmen, me encantó desde que entraste”.

SEGUÍ LEYENDO

Mal momento para Carmen Barbieri: sufrió una terrible caída mientras ensayaba para el “Cantando 2020″

“Cantando 2020”: en medio de un tenso ida y vuelta, Nacha Guevara no le terminó de dar su devolución a Carmen Barbieri

El mensaje de Carmen Barbieri en el que evocó el recuerdo de Santiago Bal tras la recuperación de su hijo: “Te cuento que ganamos otra batalla”