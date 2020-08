“Cantando 2020”: en medio de un tenso ida y vuelta, Nacha Guevara no le terminó de dar su devolución a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri interpretó “Resistiré” (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Carmen Barbieri y su partenaire, Mariano Zito, ingresaron por segunda vez en lo que va de la temporada a la pista del Cantando 2020. Y lo hicieron con mucho carácter: la capocómica visitó una campera de cuero, anteojos oscuros y algunas cadenas para lucir un look en sintonía con la versión punk del famoso tema de Attaque 77 que interpretó, “Resistiré”.

La madre de Fede Bal desplegó todo su talento sobre la pista y Zito la acompañó con mucha profesionalidad. La sonrisa en el rostro de la participante vaticinaba -o por lo menos anhelaba- una buena devolución del parte jurado. En efecto, eso sucedió, pero también tuvo lugar un inesperado cruce con Nacha Guevara.

“Hubo algunos progresos en general. Hay una necesidad de saltar para todos lados… Hay que usar el micrófono, da mucha fuerza. Me gusta cuando una persona está con el micrófono. Lo que sí noté es que hubo problemas con el aire. Afinaron un poco más”, comenzó con su devolución Nacha.

“El aire se me fue a la mierda”, se sinceró Carmen. Nacha continuó con su devolución: “El tema es que Carmen tiene algo en común con Facu Mazzei: hace de más. No te pongas triste, esperame un momentito. Un artista tiene que tener algo en la manga, no gastar todo”.

Mientras tanto, haciendo un juego de palabras con la devolución de Nacha, la actriz bromeó mostrando que en su muñeca tiene una carta tatuada. “En la manga tengo que tener esto”, explicó.

A Nacha no le causó risa en absoluto. “No estás escuchando. Si no estás escuchando, no importa, seguimos”, se limitó a decir la jurado. De esta manera, dio por finalizada su devolución y le dio siete puntos.

El tenso ida y vuelta entre Carmen Barbieri y Nacha Guevara (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

“No te podés enojar conmigo, te estoy escuchando. Lo que pasa es que soy comediante y vengo a dar alegría a la pista. Digo cosas para aportar al show. Gracias por el siete pero no te enojes conmigo nunca porque te admiro tanto que no tenés idea”, intentó calmar las aguas Carmen. Pero Nacha se mantuvo firme en su postura: “Cuando no escuchan, está bien. Es su derecho. Pero a mí me cansa hablar si no me escuchan”.

“Yo escucho -aseguró Carmen-. Vengo a hacer humor. Si te contara la mitad de mi vida te ponés a llorar”. Pero Nacha la interrumpió: “No, gracias”.

Luego fue el turno de Karina La Princesita: “Siento que Mariano se lució un poco más con este estilo musical. Se notó que lo disfrutaron más. Me gustó mucho y coincido con Nacha en el soporte, cuando hay que mantener la nota por ahí se cae un poquito pero me pareció que estaba bien”. Les dio ocho puntos.

Pepe Cibrián realizó su devolución, y no estuvo de acuerdo con Nacha: “No quiere decir que ella no sepa, a lo mejor tiene razón, pero yo vengo de una familia española que daba todo sobre el escenario y no se guardaba nada”. Su voto fue secreto.

Por último, llegó el turno de Moria Casán quien manifestó su opinión sobre el jurado de la actual edición del Cantando: “Me parece fabuloso por su trayectoria estelar, número uno. Nacha da lo interno de la vida, lo que puede escuchar, el triunfo, el fracaso, todo. La Princesita va más para la voz y lo técnico, Pepe sarasea con todo lo que sabe pero no resuelve, entonces la sinopsis se la hago yo”. Con los ocho puntos de Moria, Carmen se quedó con 23 puntos.

SEGUÍ LEYENDO

“Cantando 2020″: Carmen Barbieri y Laurita Fernández recordaron sus tiempos como suegra y nuera

El emotivo video que muestra la reacción de Carmen Barbieri cuando Federico Bal le contó que había vencido al cáncer

“No tenés oído ni para el ‘Arroz con leche’”: Karina Jelinek hizo su versión de “La Tonta” en el “Cantando 2020” y Nacha Guevara la criticó