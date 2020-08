Entre lágrimas y con emotivas palabras, Andrea Politti cerró el taller de “Corte y confección”

Andrea Politti cerró las puertas del taller de "Corte y confección"

Tras un éxito que se prolongó durante 20 meses en las tardes de El Trece, este viernes 21 de agosto se verá el último programa de Corte y confección, el reality show dedicado a la moda que conduce todas las tardes por El Trece Andrea Politti. El ciclo que se estrenó el 14 de enero del 2019 transitó la tercera temporada logrando más que aceptables números de audiencia, pero por un recambio en la programación del canal que dirige Adrián Suar sale de la pantalla.

El envío será reemplazado por un nuevo programa que producirá la productora de Marcelo Tinelli. Será el magazine Mujeres que contará con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Roxy Vázquez y Jimena Grandinetti. De esta manera LaFlia mantendrá el espacio en esa pantalla tras la salida del reality.

“En este programa en el que uno pone el corazón todas las tardes, porque yo tengo este programa y no puedo hacer otra cosa. No tengo esa capacidad, yo me entrego tanto, psicológicamente, espiritualmente y físicamente en todo lo que hago, que lo hago de corazón. Con virtudes y defectos, porque trato de aprender cada día. Y la verdad que no sé en qué otro programa nos encontraremos, vos y yo. Pero sé que hay como un vínculo único, por lo menos hasta acá”, comenzó diciendo Politti en el final del programa de este miércoles.

Andrea Politti, emocionada y apenada por el final de "Corte y confección"

“Yo trato de estar siempre divertida y de hacer chistes, y últimamente me pasa que me emocionó mucho. Y no sé por qúe... Creo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, seguramente que ha sido todo tan difícil, pero después me veo cuando me sacan la foto y salgo con el puchero y digo ‘¡Qué horror, llorando todo el tiempo!‘”, continuó.

“Creo que uno tiene una edad, una trayectoria donde uno muestra su sensibilidad. Cuando era más joven, por ahí no la mostraba porque tenía temor, no sabía cómo enfrentarme al público porque siempre venía de trabajos actorales. Y en la conducción no hay personajes, porque se ve absolutamente todo, como uno es”, sostuvo la conductora emocionada en todo momento.

Luego, Andrea Politti se refirió a la temporada que vivió al frente del reality de La Flia. “Este programa es así, todo lo dijimos desde el corazón y lo dimos todo, con alma y vida. Así que yo espero que les haya llegado a ustedes también lo que es la moda, lo que significa el oficio, qué lindo es que puedan surgir modelos que no se imaginaron que podían estar en una pasarela y toda una gran cantidad de temas que se dispararon desde este programa”, expresó.

En el final de su emotivo discurso, anunció el cierre del taller: “En un ratito vamos a cerrar las puertas del taller, se van a apagar las luces, mañana vamos a tener la gran final, y me encantó tener a Fabián, a Vero y a todos los que vinieron. Y déjenme que ‘me vuele’, porque yo me siento con los participantes como compañera”. Pero antes, se despidieron Flor de la V y Flavio Mendoza, y la última en caminar la pasarela fue Andrea. “Gracias por estar ahí. Y se cierran las puertas de este taller maravilloso”, anunció dando la despedida final. Este jueves y viernes se definirá quién será consagrado como el mejor diseñador del certamen.

