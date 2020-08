Quique Sacco reveló cómo les dijo a los hijos de Débora Pérez Volpin que estaba de novio con María Eugenia Vidal

Quique Sacco contó cómo les contó a los hijos de Débora Pérez Volpin que estaba saliendo con María Eugenia Vidal (Audio: "Agarrate Catalina" - Radio La Once Diez)

El flechazo entre Quique Sacco y María Eugenia Vidal tiene fecha y lugar: el sábado 3 de agosto del 2019 en la mesa de Mirtha Legrand. Allí coincidieron como invitados de la diva y cruzaron miradas por primera vez. Había pasado un año y medio de la dolorosa muerte de Débora Pérez Volpin y el periodista ya se había tomado el tiempo para hacer el duelo. De a poco, a su tiempo, estaba listo para darle una nueva oportunidad al amor.

Esperaron hasta noviembre, después de las elecciones nacionales, para avanzar en su relación, que terminaron confirmando involuntariamente en diciembre, cuando fueron sorprendidos por los paparazzis en lo que fue su primera salida pública, en una parrilla de San Telmo. Luego, viajaron a París en plan romántico y disfrutaron de unos días de relax en la costa argentina. Al día de hoy, el noviazgo pareciera estar totalmente consolidado.

Para él, que los hijos de Pérez Volpin estuvieran de acuerdo con la relación era determinante. Luna y Agustín son los chicos que la periodista tuvo con su ex marido, el fotógrafo Marcelo Funes. De todas formas, Sacco siempre estuvo presente en su crianza y hasta el día de hoy sigue teniendo un vínculo muy cercano y afectuoso. Se refiere a ellos como sus “hijos del corazón”.

“Ellos fueron los primeros que supieron, antes que nadie. Fuimos a cenar, como habitualmente solíamos hacer, dos o tres veces en la semana. Ese día era un sábado. Charlamos sobre un montón de cosas, nos pusimos al día. Y al final de la charla les dije: ‘Bueno, tengo que contarles algo’. Me dijeron: ‘¿Es algo bueno o malo?’ Y les contesté: ‘Es bueno, según cómo lo miren’”, relató Sacco en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi por La Once Diez.

Enrique Sacco junto a Luna y Agustín, los hijos de Débora Pérez Volpin (Foto: Instagram)

“Les conté que estaba conociendo a una persona y que quería que los primeros que lo supieran fuesen ellos. Agustín fue el que tomó la posta: ‘Sabíamos que tarde o temprano iba a ocurrir. Si vos estás bien, te apoyamos’. Luna también, quizás con alguna reserva por ser mujer, por el lugar que ocupa en mi vida, por el lugar de Débora en mi vida también. Pero bien. Se fue procesando y creciendo con el tiempo, pero ellos lo recibieron así”, reveló.

Según su testimonio, él les preguntó si querían saber de quién se trataba. Cuando ellos le consultaron si ya la conocían, respondió: “Supongo que sí, aunque no personalmente…” El periodista aseguró que a ambos les sorprendió más esa respuesta que el hecho que estuviese iniciando una nueva relación: “Fue uno de esos momentos que hay que enfrentar siempre cuando uno está frente a los seres queridos. Como siempre hicimos: con el corazón y mirando a los ojos. Además, el tiempo procesa y ayuda”

Sacco contó que mantiene una excelente relación con los hijos de Pérez Volpin y que desde que comenzó la cuarentena obligatoria sigue hablando con regularidad con ellos y en ocasiones, con los permisos correspondientes, se ha encontrado tanto con ellos como con la madre de la periodista. A modo de ejemplo sobre el vínculo cercano que mantienen, dijo: “Cuando Agustín incorporó a su vida a su novia, eligió a su hermana, al papá y a mí para presentarla. Con eso te digo cuál es el lugar que me dan. O recibir un saludo para el Día del Padre también. Estamos hablando de una familia, ellos no son mis hijos de sangre pero los cuido, los quiero y los amo como si fuese su papá”.

El programa de Mirtha Legrand en el que se conocieron Sacco y Vidal

Además, se refirió a su trabajo en radio junto a Agustín -estudiante de Ciencias de la Comunicación- en AM 1030 Del Plata. “En todo este tiempo me llegaron muchas ofertas para él y se las trasladé, pero él no aceptaba porque quería hacer algo que tuviera que ver con él y no a través de terceros. Tiene una columna en Instagram en la que habla de viajes, muchos de los cuales los compartimos. Cuando la vi le dije: ‘Estoy por lanzar un programa de radio y me gustaría que tuvieras una columna sobre esto’. Probó y le encantó. Es una linda manera de introducirlo al periodismo y que descubra qué es lo que quiere. Tiene todas las condiciones intelectuales; y humanas, ni hablar. Y hasta las condiciones que tienen que ver con su apariencia, con su carisma, para poder triunfar en el periodismo”.

El periodista aseguró que tanto él como su madre y Vidal están totalmente recuperados de coronavirus y que está esperando los resultados de un estudio para saber si puede donar plasma.

Con la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires convivió al comienzo de la cuarentena y cuando tuvieron que aislarse porque se habían contagiado de coronavirus. Para él, compartir el aislamiento fortaleció su relación: “Uno de los puntos lindos de la pandemia es saber que la pareja se solidificó. Fue un paso más para reforzar la relación y, además, pude conocer a sus hijos. Tengo una nueva gran familia, que es lo que realmente amo y quiero. Los hijos de María Eugenia, y Agustín y Luna, son mis hijos del corazón”.

