Pampita, Pinti, Polino y Christophe se suman a las transmisiones por streaming

Pampita

La cuarentena por la pandemia del Covid-19 generó varios cambios en la llamada “nueva normalidad”, sobre todo mientras duró la Fase 1 en la que solo las personas consideradas esenciales podían salir de sus hogares a trabajar. Esto hizo que la gente buscara alternativas para subsistir económicamente, a través de microemprendimientos, y también distintas opciones para entretenerse “en casa”.

Los artistas, que ya no podían hacer sus obras de teatros, monólogos o recitales se volcaron al streaming como medio salida laboral, y los espectadores aceptaron esa opción para poder disfrutar de alguna manera los shows que verían, si se pudiera, de manera presencial.

Es por eso que cada vez surgen nuevas variantes de contenidos a través del streaming y para distintos públicos. Es el caso de Pampita, Enrique Pinti, Marcelo Polino, Christophe Krywonis y Fede Cuco, que tendrán ciclos propios a través del sistema on demand, con la producción de Kuarzo Entertainment Argentina y con venta de entradas por Platea Net.

A diferencia de los videos tradicionales de la web, aquí cada ciclo será una clase abierta, donde los participantes podrán preguntar a los expertos todas las consultas que tengan e intercambiar ideas de forma directa.

Enrique Pinti y Marcelo Polino

Hasta el momento los ciclos que ya tienen fecha de estreno son los siguientes:

- “Academia de Cocina” con Christophe Krywonis 18, 19, 25 y 26 de agosto a las 19.

- “Coctelería en Casa” a cargo de Fede Cuco 20 y 27 de agosto a las 19.

- “Pinti y Polino al Hueso”, monólogos de Enrique Pinti y Marcelo Polino " sábado 22 de agosto a las 21:00.

- “Los secretos del Maquillaje” Carolina “Pampita” Ardohain y Estefania Novillo - 2 de septiembre a las 21.

Cabe recordar que este viernes 7 de agosto a las 22 Martín Bossi también estrenará un espectáculo vía streaming que se llamará “Bossi Clandestino”, un espectáculo intimista que el artista hará desde un teatro y que tendrá monólogos, canciones y en el que contará con la participación especial de Juana Viale.

El boom por los shows vía streaming generó recientemente una nueva pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, por una fecha de show. Lynch llevó adelante un recital virtual el sábado 1 de agosto, pero ante tanta demanda, tanta gente queriendo ingresar al mismo tiempo a la plataforma, el sistema colapsó. No tuvo manera de continuar con el show y debieron suspenderlo. La empresa organizadora de Te espero en casa, pidió disculpas y pasó el recital para el próximo viernes 7, a las 21.

Lo que ocurrió, es que de ese evento también es parte Sosa. En su caso, tenía programado su espectáculo para ese día a las 21:30, por eso Tickethoy reprogramó su presentación para el viernes 14. Hay quienes dicen que este manoseo no le gustó nada a Patricia y que responsabilizó a ¿su amiga? de no haberse puesto más firme con su cambio de fecha. La acusa de haber aceptado y de no haberse negado. Incluso, según Ángel de Brito, existió un llamado en un tono elevado, porque a Patricia no le gustó nada que Valeria salga a promocionar su show cuando sabía que ese día y ese horario, era de ella.

La creadora de “Aprender a volar”, dio a entender algo de esto en Instagram. “Como dice el flyer…solo por amor al público. Hay cosas que siempre hay que contemplar. Al próximo. Gracias a Dios no pierdo mi camino. El 14/8 vamos a estar juntos. No puedo abrazarlos con mis brazos, los abrazo con mi alma, y los respeto. Que nunca nos falte el amor. Que nada nos ciegue. Que el camino se abra para que avancemos sin pisar al otro”, soltó, ¿con un mensaje entrelineas?.

SEGUÍ LEYENDO

“¿Me podés explicar qué te pasa?”: la verdadera razón de la histórica pelea entre Patricia Sosa y Valeria Lynch, que comenzó en un cumple de 15

Pampita se metió en la discusión entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, luego de que la modelo diera positivo de coronavirus