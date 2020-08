Las fotos del cumpleaños de Helena, la hija de Andy Kusnetzoff, y las tiernas palabras del conductor: “Siempre estaremos a tu lado”

Andy Kusnetzoff, Florencia Suárez y Helena (Foto: Instagram)

Mucho más rejado, después de haber pasado un momento complejo de salud en las últimas semanas, Andy Kusnetzoff disfruta de su familia. Cuestiones que tienen que ver con su entorno parece ser su centro de gravedad. En este sentido, el conductor puso todo su empeño en el festejo íntimo del cumpleaños de Helena, la hija fruto de la relación con Florencia Kourny Suárez. La pequeña celebró 4 años de vida y, si bien no pudo invitar a familiares y amiguitos de la nena, no escatimaron esfuerzos a la hora de que Hele pase un día diferente.

El miércoles 5, lo primero que hizo Andy, fue saludarla a través de sus redes sociales. En sus palabras mostró orgullo y dejó al descubierto todo el amor que tiene por su primogénita. Desde su nacimiento no deja de hablar de ella y en este caso, no fue la excepción. “Feliz cumple hija hermosa. Como nos cambiaste la vida. No dejo de sorprenderme por lo divertida, cariñosa y vivaracha que sos. Siempre vamos a estar al lado tuyo”.

Helena posó jugando con sus personajes preferidos de El Rey León (Foto: Instagram)

Por otro lado, la mamá también soltó palabras de agradecimientos en su saludo. “Celebro tu risa contagiosa. Tus miles y miles de besos por día, tus fuertes abrazos hasta dejarme dura del cuello. Tus ocurrencias que me hacen reír tanto, tu inocencia pura, tu alegría infinita, tu dulzura, tus enojos con brazos cruzados. Celebro tenerte cada día. Sos única. ¡Felices cuatro añitos, Hele! ¡Te amamos!”, soltó Flor.

Helena es fanática de El Rey León y tanto la torta, como la decoración, estuvo ambientada acorde su película preferida y al pedido de ella. Sobre la torta, no faltaron Mufasa y Simba, dos de sus personajes predilectos. Son los juguetes con los que suele jugar más asiduamente, y con los que sale en cada foto que le sacan sus padres. Tampoco faltaron los globos y las guirnaldas dispuestas en distintos puntos del patio, dónde se llevó adelante el cumpleaños. Al respeto de esto, fue Kourny, quien aclaró el motivo de tanto preparativo: “Sin globos no hay cumple”, soltó.

Helena Kusnetzoff (Foto: Instagram)

La historia de amor entre Andy y Flor nació en pleno ámbito laboral. Luego de los rumores, en mayo de 2014 fue él, quien lo confirmó de una manera graciosa: “No hablo de mi vida privada, estoy de novio”. Desde entonces viven un amor de novela. Ella trabaja como productora en Perros de la calle, el programa que el comanda por Radio Metro. Las charlas en los pasillos, las miradas cómplices, se transformaron en un amor puro.

Con la relación afirmada sobre pilares firmes, afrontaron el desafío de dar un nuevo paso. De ponerle, de alguna manera, el broche de oro a la historia. La frutilla del postre. Hace cuatro años nació Helena, la protagonista absoluta de estas líneas. La llegada fue recibida con gratitud y emoción. Desde entonces, los planes de los padres cambiaron para mejor. Hoy, en cada palabra, demuestran en qué estado están.

Helena Kusnetzoff (Foto: Instagram)

El contexto es una especie de ánimo que le da aliento al conductor de PH, Podemos hablar. El 20 de junio, Kusnetzoff recibió el alta luego de pasar unos días internado en terapia intermedia tras haber dado positivo para COVID-19. Esos primeros instantes no fueron fáciles, porque debió permanecer solo, en un departamento, lejos de los suyos. Recién cuando cumplió los 15 días de rigor, se incorporó a su casa, a su entorno.

Por otra parte, desde que tuvo este episodio, en Telefe decidieron levantar PH, su programa. Entendieron que él es la esencia y que si no está su rostro, otro no lo puede llevar adelante. Ya recuperado, su vuelta parecía inminente, pero no. Según le confirmaron a Teleshow desde Telefe, “Andy todavía no está para hacer el programa”.

SEGUÍ LEYENDO

A solas con Natalia Oreiro: su documental sobre Rusia y de la publicidad que no volvería a hacer

Susana Giménez reveló su conversación con Mirtha Legrand: “Está mal porque...”