Lourdes Sánchez recordó a su amiga Floppy Cucu: “Siento un dolor inmenso”

Lourdes Sánchez y La Floppy en el teatro: en El Universo de Lourdes hizo el personaje de Payaso Papelón (Foto: Instagram)

En las últimas horas del lunes 27, la noticia sobre la muerte de La Floppy (Fabián Peloc), a los 33 años, conmocionó a gran parte de la colonia artística. Fue asistente, amiga y mano derecha de Lizy Tagliani. Desde ese lugar, por su forma de ser y manejarse en la vida, supo ganarse el cariño y el respeto de todos. Fue esa templanza la que la llevó a convertirse en amiga de varios de los artistas con los que se rodeó.

Una de las que se mostró más acongojada, casi sin poder creerlo, fue Lourdes Sánchez. Se conocieron hace cinco años, y desde entonces supieron convertirse en grandes cómplices. La relación casi traspasó hasta el límite de la amistad: eran familia. Y así la recuerda: “Te amo hasta el cielo. Mi payaso Papelón, mi amigo, mi hermano del alma. ¡Hasta siempre, Floppyta amada”, escribió Lourdes en las redes sociales, apenas supo de la triste noticia.

La Floppy y Lourdes Sánchez (Foto: Instagram)

En la mañana del martes, todavía con el dolor a flor de piel, es que nunca se irá por completo, Lourdes habló con Teleshow . “Siento un dolor inmenso. Lo voy a recordar cómo lo que era: mi hermano, una persona que amaba con todo mi ser. Mi hijo era todo para él, y de eso no me voy a olvidar jamás”, dijo. Y ya no pudo hablar más.

Se conocieron durante el verano de 2015, en Carlos Paz. Lourdes era parte de Casafantasma y ella estaba en la obra de Tagliani. En alguna oportunidad contaron que apenas las presentaron la química fue instantánea: en ese primer encuentro supieron que nacería una gran amistad. Fue tal el sentimiento mutuo que la mujer de Pablo el Chato Prada le pidió primero y le insistió insistió después para que se animara a subir a las tablas y trabajara con ella en el infantil El Universo de Lourdes. Así, se convirtió en el Payaso Papelón.

Valentino, el hijo de Lourdes y Prada, con La Floppy (Foto: Instagram)

“A ella la quiero mucho, es una de mis grandes amigas que tengo. Fue la primera que me insistió para que haga teatro, me propuso sumarme a su espectáculo como el Payaso Papelón”, contaba emocionada años atrás. Desde entonces se volvieron inseparables.

Sánchez la incorporó a su grupo familiar rápidamente, y hasta su hijo Valentín supo encariñarse con ella. “El nene me dice Py, porque no le sale Floppy. Me quiere mucho y yo a él. Cuando me voy, lo tengo que hacer a escondidas porque si me ve que me voy, se larga a llorar. ¡Lo amo!”, contaba emocionada Lourdes en una nota con la revista Pronto. En más de una oportunidad La Floppy hizo de niñera de Valen. La bailarina confiaba mucho en ella y se lo demostraba dejándole a su hijo a cargo.

Apenas se supo la noticia, Lizy fue una de las que esclareció su partida. Según la conductora, a Floppy le habían diagnosticado leucemia y solo unos pocos sabían de su enfermedad. Había tomado esa decisión para que no se preocupara su mamá, porque sabía que en plena pandemia no la iba a poder ayudar. Según ella, la iba a causar un gran disgusto que creía innecesario. Por otra parte, no quería dejar su personaje de lado. Su incursión siempre fue desde el humor.

Lizy Tagliani y Floppy Cucu (Instagram)

En sintonía a las palabras de Lourdes, otros famosos se volcaron a despedirla vía redes sociales. Marley, Pedro Alfonso, Silvina Escudero, Zaira Nara, José María Muscari, entre otros. El recuerdo será imborrable. Permanecerá presente en la memoria de todos ellos, de todas las personas que tuvieron la posibilidad de conocerla y compartir un momento. Para todos ellos, el padecimiento se hace un mayor por el momento que se atraviesa. Por cuestiones de sanidad y el protocolo armado por el COVID-19, no se permiten los velorios multitudinarios. El no poder ir a despedirla como corresponde se hace presente en el pecho de varios.

