El emotivo mensaje de Valeria Gastaldi a su papá, Marcos: “Te voy a extrañar tanto, mi persona favorita”

"Ya tenemos tus valores inigualables para caminar y amor de sobra para iluminar hasta a un mundo entero", escribió Valeria en homenaje a su padre

El 19 de julio murió Marcos Gastaldi, el empresario de 65 años que desde septiembre pasado estaba con un cuadro muy delicado debido a que padecía el mal de Parkinson. Sus familiares y Marcela Tinayre, su ex mujer, estuvieron acompañando al hombre que se había destacado por su trabajo en finanzas, la organización de eventos y el manejo de negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo.

Su hija Valeria Gastaldi, conocida popularmente por haber formado parte del exitoso grupo Bandana, está pasando por un doloroso momento por la partida de su padre. En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje muy emotivo para recordarlo con cariño: “Me abrazaste a mí, a mis hijos al nacer, a toda una familia grande, uno a uno. Nos mostraste el camino a varios... y si, ya tenemos tus valores inigualables para caminar y amor de sobra para iluminar hasta a un mundo entero. Yo personalmente te voy a extrañar tanto. Mi guía, mi maestro y mi persona favorita”.

“Ya nos reencontraremos en las señales del día a día... mientras tanto quiero agradecer a todos los que me escribieron para enviarme cariño y compañía para él y para toda mi familia este momento. A mis amigos, amigas, familiares, familiares elegidos de la vida, a mis fans que siempre están ahí, a todo aquel que me envió un mensaje para saludar a mi papá y a mi familia a través de todas las formas de comunicación. El merecía todos los homenajes de amor y de respeto que están sucediendo y más. Gracias a todos por tanto cariño”, finalizó la cantante y actriz.

El mensaje de Valeria Gastaldi

En una entrevista con Teleshow el año pasado, la artista habló de la enfermedad de su padre: “Me toca a mí acompañarlo, cuidarlo, y obviamente me pone muy sensible. A la persona que te tuvo en brazos, vos tener que abrazarlo… Es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, estoy aprendiendo mucho. Me tocó esto, nos tocó a todos. Y estamos todos ahí, aprendiendo”.

Además, Valeria explicó que eran momentos muy duros en los que el empresario no registraba tanto lo que le estaba pasando. “Es la ley de la vida, no hay consuelo desde el punto de que mi papá es muy joven, y ves a alguien tan vital y decís: ‘No puede ser'…”, reflexionó, muy triste por esta situación. Luego, agregó: “Sí hay consuelo desde el punto que nos dio mucho, no solo a mí sino a muchas personas. Me han llegado mensajes de mucha gente, empiezan a aparecer muchos mensajes de solidaridad , y uno empieza a recorrer la vida de ese papá que estuvo en tantos lados, que desde los medios llegó al 1%, porque hasta haberse casado con Marcela (Tinayre) no fue una persona expuesta. Tuvo cosas que lo han expuesto, pero todo lo que me llega a mí es agradecimiento, solidaridad”.

Marcela Tinayre, Marcos Gastaldi y Valeria Gastaldi (Verónica Guerman / Teleshow)

En la tarde del 20 de julio se realizó la despedida de Gastaldi, en medio de la cuarentena por la pandemia en el que todavía no están permitidas las reuniones familiares para evitar posibles contagio. Los restos del empresario encontraron su morada eterna en el Jardín de Paz de Pilar. Hasta allí se dirigieron Marcela Tinayre; Nacho Viale; y sus hijos Rocco, Valeria y Marcos. Muy a su pesar, y en medio del dolor, solo pudieron acercarse hasta la puerta del cementerio, para cumplir con el protocolo.

Nacho Viale y Marcela Tinayre en el entierro de Marcos Gastardi (Maximiliano Luna)

