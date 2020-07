Romina Malaspina compartió el resultado de su test de coronavirus

Romina Malaspina

Este martes, apenas se enteró de que su test de coronavirus había dado positivo, Andy Kusnetzoff se encargó de llamar personalmente a cada uno de los invitados que habían estada en la última grabación de Podemos Hablar, que se había realizado el miércoles 8, para ponerlos al tanto de la situación. Y cada uno de ellos decidió qué medidas tomar al respecto. Así, mientras Flor Virgna y Christophe Krywonis, quienes no manifestaron ningún síntoma compatible con COVID-19, optaron por mantenerse en aislamiento preventivo por catorce días, Benito Fernández anunció que este viernes se someterá a un hisopado para ver si puede retomar sus actividades laborales y Romina Malaspina, conductora de Canal 26, no dudó en hacerse el test de inmediato para poder volver a su trabajo.

Finalmente, en la tarde del miércoles, la ex Gran Hermano compartió en su cuenta de Twitter el resultado de su estudio. “Mi test dio negativo de COVID-19. De todas maneras voy a mantener el aislamiento hasta tener los resultados del hisopado completo”, escribió Malaspina.

El tuit de Romina Malaspina confirmando que no tiene coronavirus

Al recibir la noticia sobre el diagnóstico de Andy, Romina le había dicho a Teleshow que estaba muy “preocupada” por la situación. Y adelantó que, en cuanto pudiera, se iba a someter al test correspondiente. Benito, en tanto, se mostró un poco más relajado. “Estamos todos tranquilos porque hicimos todo bien, cumplimos con los protocolos que había que cumplir. Yo estoy aislado en mi casa, solito, y así seguiré hasta la semana que viene”, había dicho el diseñador, que aunque no manifestó síntomas decidió que se realizará el hisopado en los próximos días.

Por su parte, Flor había dicho: “Cuando me llamó la producción y me explicó todo, hicimos cálculos y suponemos que Andy se enfermó luego de hacer el programa. Igual, se cumplió con todos los cuidados: en la previa, en la grabación y en el post, se siguió un protocolo súper estricto. Yo no tengo ningún síntoma de nada, pero igual voy a quedarme acá, en casa, y tratar de que no me agarre mi lado hipocondríaco...”. Finalmente, Christophe aseguró que estaba “bárbaro”. “Yo tengo una vida de cuarentena con los cuidados que corresponden. No necesito hacerme el control de hisopado; sigo con mi vida normal”, dijo el jurado de Bake Off.

Andy Kusnetzoff y sus invitados en el programa que se emitió el último sábado

Cabe recordar que Andy comenzó con tos el sábado 11, fecha en que se emitió el último programa del ciclo de Telefé, que se había grabado tres días antes. El domingo, el síntoma se intensificó. Y el lunes, al notar que la situación no mejoraba, el conductor decidió ir a una clínica privada de Palermo, dónde le realizaron el hisopado de COVID-19 que arrojó resultado positivo.

“Lo podemos ver (como algo) positivo porque voy a poder donar plasma pronto”, dijo Kusnetzoff el martes en una salida telefónica para su programa de radio, Perros de la calle, por Metro, luego de anunciar que tenía coronavirus y llevar tranquilidad a sus oyentes asegurando que se sentía “bien”. El conductor, que está en pareja con Florencia Kourny y es padre de Helena, continúa internado en el Sanatorio de la Trinidad y deberá permanecer aislado de su familia hasta que el virus desparezca de su cuerpo.

Por lo pronto, este sábado 18 las autoridades de la emisora decidieron que la novela brasileña que antecede a PH, Avenida Brasil, se extienda hasta las 23 y que, a su término, se emita un compilado con los mejores momentos del programa de Kusnetzoff.

