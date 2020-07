Andrés Calamaro se enfrentó con los fanáticos de Queen: “Es el grupo más inflado de la historia”

Andrés Calamaro y Freddie Mercury

“Queen es el grupo más inflado de la historia”, sentenció Andrés Calamaro desde su cuenta personal de Twitter. Y, así, terminó declarándole la guerra a los millones de fanáticos de la banda que lideraba Freddie Mercury. ¿A qué venía el comentario del Salmón? A que ese día se estaban conmemorando los 35 años del famoso megaconcierto Live Aid y, la mejor manera que encontró para recordarlo, fue asegurando que “seguimos pagando por esos veinte minutos buenos” de la banda británica.

Calamaro y su opinión sobre Queen

Obviamente, las palabras de Calamaro generaron un gran repudio por parte de los seguidores de la Reina en las redes sociales. Sin embargo, experto en el arte de provocar, el músico se mantuvo en su postura y pasó más de 24 horas contestando los mensajes de sus detractores. “Para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, señaló.

Calamaro dijo haber escuchado tres discos de Queen

Y luego se animó a comenzar un listado de artistas británicos que él considera mejores: “Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive, Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello., Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden. Podríamos seguir toda la noche...”.

Calamaro desafiando a sus seguidores de Twitter

A partir de ese momento, el ida y vuelta entre Calamaro y los seguidores de Mercury fue subiendo de tono. “Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen”.

Uno de los tuits de Calamaro

El argentino hizo uso de su ironía para sostener que el grupo estaba entre los mejores de Inglaterra. “Queen es una banda Top Ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas”, dijo. Aunque en varios tuit repitió que se encontraba en el top cien de Gran Bretaña.

La aclaración de Calamaro

¿Qué es lo que no le cierra a Andrés de la música de Queen? “Si tomamos en cuenta que sus discos más interesantes están grabados antes de 1980 y la extraña vigencia que tienen en el público no específicamente rockero...Para no entrar en asuntos sensibles como la empresa multimillonaria que son....”, señaló.

Calamaro y sus dudas

Y en otro posteo señaló: “A mí me gusta Queen, pero desconfío del público de Queen”. ¿Por qué la gente lo sigue escuchando si es tan pobre cómo él dice? “Queen no es pobre musicalmente ni pobre en ningún sentido, son una de las cien bandas más grandes del Reino Unido. Me planto”, respondió.

Las respuestas de Calalmaro

Por supuesto, no fueron pocos los que apuntaron contra Calamaro tildándolo de envidioso. Y el cantante, que dejó en claro que no se estaba comparando personalmente con Mercury, publicó un tuit que generó gran controversia: “Qué tendría que envidiarle a un cantante que está muerto....”.

Un polémico comentario de Calamaro

En esa línea, Calamaro fue a fondo y aseguró que gran parte del éxito de la banda se debía a la prematura partida de su líder.: “Duele decirlo, pero la muerte de Freddie los consolidó como leyendas. Porque los discos ya eran flojos

Otro de los posteos de Calamaro

Sin poder contener la catarata de tuits, Calamaro se dirigió a los defensores de la Reina y los señaló diciendo: “La mayoría de ustedes son ratas homofóbicas que sólo aceptan a Queen porque es masivo y legendario...”.

Calamaro contra los fans de Queen

Luego, a un usuario que le señaló “la descendencia” de la banda liderada por Mercury en cuanto a sonido, imagen y carrera, Calamaro le respondió categórico: “Queen no existe como influencia...Nadie se inspira en Queen”.

Otra de las contundentes respuestas de Calamaro

Así, después de más de un día contestando mensajes, Calamaro redondeó su concepto diciendo: “Queen tiene tratamiento Disney, lo que hicieron está muy amplificado por la industria y el negocio de la música. Inflado, si prefiren el término. No son más relevantes que Van Morrison o Leonard Cohen”.

La conclusión de Calamaro sobre Queen

SEGUÍ LEYENDO

Qué dijo Pampita sobre la polémica foto que Mariana Brey se sacó con una de las mejores amigas de la modelo

Alejandro Fantino reveló su secreto de belleza para tener unos glúteos perfectos

Ivana Nadal se cansó de que la criticaran y sorprendió con su respuesta: “Gracias a Dios a fin de año me voy del país”