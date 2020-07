En un texto a corazón abierto, Gianinna Maradona reveló un hecho desconocido vinculado a la muerte de su abuelo, Don Diego

Claudia Vilafañe y Gianinna y Dalma Maradona (Foto: archivo Infobaee)

Si la relación entre los integrantes más importantes del clan Maradona ya venía tirante, y con una grieta muy bien definida, todo recrudeció en los últimos días cuando salieron a la luz los 14 “temas trágicos” de la vida de Diego Maradona que será tratados -autorización del ex futbolista mediante- en la serie Sueño bendito. ¿Adónde apuntan esos hechos? Al parecer, a dejar mal parada a su ex esposa, Claudia Villafañe.

Con el valor de ponerle siempre el hombro en estas circunstancias, a las hijas de la empresaria no les tiembla el pulso al momento de salir a defenderla. Así lo hizo Dalma Maradona, posteando un video inédito: el día que le contó que sería abuela por segunda vez. Y también Gianinna, aunque con otra fórmula: un texto a corazón abierto.

“Yo sé la gran mamá que tengo -escribió en su cuenta de Instagram-. No me lo contaron, lo viví, y lo vivo…”. Acto seguido, y haciendo una mención solapada a los sucesos que reflejará Sueño bendito, reveló un aspecto desconocido vinculado a Don Diego, el entrañable padre de Maradona. “Qué pena que no está el capítulo de cuándo murió mi abuelo Chitoro (como lo conocían). Quién se quedó presentando los papeles, buscando dónde velarlo y durmiendo toda la noche bolita en un sillón, mientras… ¡Basta!”, dijo, dejando entrever que fue su nuera (Claudia, claro) y no su hijo quien se encargó de organizar su último adiós.

Padre e hijo: Don Diego y Diego Maradona

Giannina Maradona, en el velatorio de su abuelo

Con esas palabras Gianinna parece luchar con su alma y con su sangre. Por un lado, las ganas de gritar bien fuerte todo lo que sabe, o al menos su versión de lo ocurrido. No guardarse nada, sacarse el dolor que la marca a fuego. Por otro lado, se cruza con la prudencia y la armonía que derrama su mamá. Y por eso en el siguiente tramo de su mensaje se enfoca directamente en Claudia, defendiéndola a capa y espada ante la intimidación psicológica, según la define, de Maradona.

“No solo ejerce violencia quién miente constantemente espejando sus mentiras en la única persona que lo amó de verdad -dice Gianinna, sobre el vínculo que tuvieron sus padres-. También ejerce violencia quien reproduce hechos que no tiene confirmados, quien reproduce en potencial para no perjudicarse. Violencia también es lo que están haciendo con mi mamá desde hace años y nadie hace nada”. Y aquí, parece leerse una crítica a su entorno.

A continuación, la mamá de Benjamín Agüero le habla directamente a Claudia, resaltando su manera de ver la vida y de encarar los problemas que se le presentan, sin confrontar. Fue tecleando cada letra como si la tuviera enfrente. “Perdón, má. Yo sé que no vas a estar ni un poco orgullosa de lo que escribí, que no es el camino que vos elegís… Pero no me quiero enfermar con el odio que me produce lo que te están haciendo y necesito sacarlo”.

Para cerrar, opta por una broma: “En un rato tengo terapia y me calmo. Prometo. Te amo. No me retes, ¿sí?”.

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona (Foto: Instagram)

Esta no es la primera vez que Gianinna habla del tema. Cuando salió a la luz el documento que firmó Diego, en la que se puso saber más de los famosos ítems con los que el técnico de Gimnasia de La Plata buscaría desacreditar a su ex esposa, pero también a sus dos hijas mayores, también tuvo su momento de furia. Luego de enterarse de la cuestión, utilizó sus redes sociales: “Cuando creas que ya no. Bueno, sí”, había escrito, a modo de lamento.

“¡Wow! ¿Es ciencia ficción? Confío en el archivo que avala a mi mamá”, dijo, incrédula, antes de concluir: “Y confío en mí. En mi eterna paciencia incondicional de mi apellido Villafañe”.

Claudia Villafañe y Diego Maradona a principios de los 90, con sus hijas: Gianinna y Dalma

