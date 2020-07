Paula Chaves presentó a Filipa con una emotiva imagen junto a Olivia: “Nos tenemos siempre”

Paula Chaves fue mamá por tercera vez el pasado sábado 4 de julio

Paula Chaves y Pedro Alfonso se convirtieron en padres por tercera vez con la llegada de Filipa, la hermana menor de Olivia (6) y Baltazar (3). Y este miércoles, la conductora presentó en sociedad a la beba con una bellísima foto que compartió en Instagram, en la que se ve a la pequeña en los brazos de la hermana mayor.

“Semanas atrás ella me dijo... ‘Vos podes, mamá’. Sintiendo el poder. Nos tenemos siempre”, fue el texto con el que Paula acompañó la emotiva imagen.

La imagen que publicó Paula Chaves para presentar a Filipa

Recordemos que la nena nació por parto natural y a la modelo no le demandó demasiado tiempo para que le dieran el alta. Luego de pasar el fin de semana en el Sanatorio de la Trinidad del barrio de Palermo, regresó a su casa y tuvo un particular encuentro con el resto de los integrantes de su familia.

La parte más emotiva se dio en el momento en el que los hermanos de Fili pudieron verla en vivo y en directo. Si bien ya la habían visto por videollamada (no pudieron ir al Sanatorio por las restricciones y medidas de higiene que se llevan adelante por el coronavirus), verla personalmente les generó otras sensaciones. Fue papá Pedro quien se encargó de hacer un video para que ese momento quede atesorado de por vida.

La primera foto que publicó Pedro Alfonso tras el nacimiento de Filipa

Sin dudas, a diferencia del nacimiento de Olivia y Baltazar, Filipa llegó a sus vidas en un momento complicado a nivel país debido a la pandemia por coronavirus. Las medias sanitarias que la famosa de 36 años debió tomar fueron mayores. Los días previos a dar a luz, la hermana de Delfi Chaves estaba con los sentimientos y emociones a flor de piel y no dudó en expresarlo en las redes.

“Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, indicó la modelo que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de su tercera hija.

La llegada de la beba ocurrió en medio de una gran expectativa por la emisión del último programa de Bake Off, el reality que Paula condujo el año pasado pero recién llegó a la pantalla de Telefe en este 2020. En la final, la producción confirmó que Samanta Casais no era una pastelera amateur, requisito indispensable para participar. Aunque fue consagrada campeona, el jurado decidió descalificarla, y Damián Pier Basile se quedó con el premio de 600 mil pesos.

SEGUÍ LEYENDO

La hija de “Don Ramón” compartió otra foto inédita de su padre: “Cómo no extrañarte”

Alejandra Stamateas habló con Pamela David sobre la convivencia en cuarentena: “No hay que darle importancia a todo”

“Está devastada, no para de llorar”: Claudia Villafañe iniciará acciones legales contra Diego Maradona por lo que revela en su serie