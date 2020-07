Moria Casán: “A Cristina Kirchner la veo como en pausa después de haber trabajado mucho para armar su espacio”

"Cuando me enteré de que la fórmula era Alberto Fernández- Cristina Fernández, no lo podía creer. Me asombré tanto que no necesité ni un lifting”, respondió, entre risas

Este miércoles, Moria Casán fue entrevistada desde su casa donde cumple desde el pasado 20 de marzo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, tras dejar la conducción de su programa Incorrectas (América). La diva habló de la realidad de nuestro país y calificó al argentino como ”jodido”. Y justificó este concepto al analizar que “siempre tiende a focalizar la mirada en el otro y eso resulta muy tóxico”. Pero remarcó que “ella siempre va para adelante, nunca para atrás”.

En diálogo con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano en la señal de noticias TN, los periodistas quisieron saber cómo veía actualmente el rol de la ex presidenta Cristina Kirchner. “La veo en modo pausa después de haber trabajado mucho para armar su espacio. Cuando me enteré de que la fórmula era Alberto Fernández- Cristina Fernández, no lo podía creer. Me asombré tanto que no necesité ni un lifting”, respondió, entre risas.

Sobre Mauricio Macri, la conductora descartó que se haya sentido “defraudada” por el mandatario cuando fue presidente durante el periodo 2015-2019. “Yo nunca espero nada de nadie, pero los aumentos fueron terribles. Y para ser totalmente sincera, en su gobierno pude ahorrar”, reveló de manera sorpresiva la One, teniendo en cuenta que fue una de las voces criticas de la gestión que llevó adelante el líder del PRO.

Respecto a sus trabajos a futuro, Moria Casán contó: “Estoy armando una competencia para buscar a la mejor drag queen de la Argentina. Quisiera pedirle a Fabiola Yáñez, que fue panelista en Incorrectas, y al Presidente, un espacio la TV Pública para fomentar la inclusión. Y me encantaría que Dyhzy (Estanislao Fernández)-hijo del Alberto Fernández- pueda ser jurado porque sé que es una gran drag queen”.

Pero, además, tuvo tiempo para hacer un fuerte cuestionamiento a la televisión estatal: “Cada vez que quiero ver a alguien que no conozco pongo la TV Pública. El otro día puse y estaba una maestra de pelo colorado que escribió vaca con ‘B'. Una cosa que no podría creer... yo pensé que era Capusotto”.

En otro momento de la entrevista, fue consultada sobre la situación que atraviesa Ruben Mühlberger, el doctor de los famosos que fue detenido el pasado 14 de mayo por irregularidades que se detectaron cuando fue allanada su clínica, pero que luego recuperó su libertad. “Todo el mundo tiene algún problema en la vida. Yo también estuve presa por unas supuestas joyas que ni bijou eran...”, explicó y volvió a defender el tratamiento ortomolecular al cual es sometida por el mencionado médico.

Moria también reveló cómo es su rutina diaria. Según sus dichos comienza con una intensa actividad física, a eso se le suma la practica de yoga y darse algunos gustos con las comidas. Todo acompañado por un suplemento en polvo que ella misma promocionó como parte de un plan alimenticio que la mantiene como en sus mejores épocas. “No tengo miedo a la muerte, pero tengo respeto por la vida. Me hago todos los chequeos que corresponden, hago todo lo que hay que hacer para estar bien, tengo muy buena salud, soy una mujer muy sana” , completó.

