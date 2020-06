Murió Linda Cristal, la morocha argentina pionera en conquistar Hollywood

Linda Cristal en "The Perfect Furlough", filmada en 1958 (Foto: Universal / B.D.M)

Para los nacidos en este siglo, el nombre de Linda Cristal resulta desconocido, pero los que ya pasaron el medio siglo seguramente recordarán a la hermosa morocha argentina que en los ’60 enamoraba a todos como Victoria Cannon. Falleció a los 89 años en los Estados Unidos, tal como confirmó la Asociación Argentina de Actores.

Linda Cristal nació en estas pampas, más precisamente en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Su padre, un editor de revistas italiano y su madre, de origen francés, la bautizaron con un españolísimo María Victoria. La niña creció querida y mimada, pero a los 13 años su vida cambió para siempre. Sus padres murieron en un accidente de tránsito en Uruguay y ella -que viajaba con ellos- fue la única sobreviviente. Su hermano asumió su cuidado y la apoyó cuando dijo que quería ser actriz. Para mostrar que iba en serio se anotó en el Conservatorio Franklin de Montevideo, donde estudió canto y baile. Cuatro años después de la muerte de sus padres, se casó con el actor Tito Gómez, no por amor sino porque ambos querían probar suerte a México, un país con una poderosa industria cinematográfica.

La Asociación Argentina de Actores comunicó la muerte de la actriz (Foto: Twitter)

En tierra azteca consiguió papeles en distintas películas pero en roles de reparto hasta que obtuvo un rol protagónico, en Con el diablo en el cuerpo junto a Antonio Aguilar. Su trabajo fue observado por un productor de Hollywood que buscaba actrices que salieran del biotipo rubias de ojos claros y la convocó. Así fue como con 21 años llegó a Hollywood sin marido ya que se separó de Gómez y con un nuevo nombre: Linda Cristal, propuesta del productor Raúl de Anda. La bautizó así porque era hermosa y su piel transparente como el cristal.

Logró el primer papel hablado en inglés en un western, la película Comanche. Aunque su rol era pequeño, como se besaba con el héroe, su rostro apareció en todos los afiches promocionales. Siguieron otras películas como El álamo, donde compartió elenco y fue dirigida por John Wayne. En 1958 interpretó a una “sexy argentina” que intentaba separar a Tony Curtis de Janet Leigh en la comedia Vacaciones sin ropa. Ese papel le trajo su primer gran reconocimiento: ganó un Globo de oro como “mejor nueva actriz”.

Su personaje de Victoria Cannon en "El gran Chaparral" (Wikipedia)

A los Estados Unidos llegó sin saber inglés y en apenas un año ya dominaba el idioma. Gracias a sus padre también hablaba italiano y francés y decidió probar suerte en Europa, donde filmó Las legiones del Nilo y La mujer del faraón. Dicen que estas películas podrían haber sido un exitazo si no fuera que los estudios las boicotearon para que no opacaran a Cleopatra, protagonizada por Liz Taylor.

Entre película y película tuvo tiempo para el amor. Invitada a la inauguración de un hotel en La Havana se enamoró del petrolero Robert Champion. Los once años que él le llevaba no fueron un problema y en 1958 se casaron en secreto. Sin embargo, once meses después se separaron más que por incompatibilidad de caracteres por “incompatibilidad de agendas”. Ella pasaba muchas horas filmando y él residía la mayor parte del tiempo en Venezuela.

Se le atribuyeron romances con el director Hugo Fregonese, Adam West y Cary Grant. También se rumoreó que fue uno de las novias inventadas para ocultar la homosexualidad de Rock Hudson. A fines de 1960, Linda volvió a casarse esta vez con Yale Wexler, actor de vocación y millonario por herencia. Con él tuvo dos hijos, Jordan y Gregory. Por un tiempo, se alejó de los sets para criarlos. Aunque Wexler fue su gran amor, el matrimonio se disolvió en 1966, pero siguieron siendo grandes amigos.

Vivió una vida intensa donde alternó su trabajo con su rol de mamá (Wikipedia)

Aunque sus primeros papeles fueron en cine, la gran popularidad le llegó gracias a la televisión. En los ’60 dos series eran dueñas absolutas de las audiencias. Una era Bonanza y la otra era El gran Chaparral, en esta Linda como Victoria Cannon tenía un rol estelar. La serie se estrenó en 1967 y duró cuatro temporadas con un total de 98 episodios. Narraba la historia de las familias Cannon y Montoya, que como colonos y aventureros debían luchar contra la naturaleza y diversos peligros para mantener su rancho en Arizona, cerca de la frontera con México. Linda encarnaba a Victoria, hija de un poderoso ranchero y esposa de John, el protagonista. Su personaje era bastante revolucionario porque ponía la cuota de “civilización”. Les enseñaba a todos modales en la mesa y prestaba libros de poesía. Este personaje le valió dos nominaciones al Emmy.

Los capítulos fueron un éxito global por la suma de diversos elementos: locaciones hermosas, personajes queribles alejados del estilo “hombres rudos y mujeres de adorno” y relaciones familiares reales. Además se introdujo algo muy novedoso para la época, a veces los personajes dialogaban en español, lo que aseguró un tremendo éxito en el público latino.

Después de semejante éxito, Linda realizó apariciones especiales en algunas series y filmó Mr Majestick con Charles Bronson. En 1968, junto a Adam West, que protagonizaba Batman, visitaron el programa Sábados circulares de Pipo Mancera. Condujo un programa en Canal 13, El show de Linda Cristal, y protagonizó la novela Rosse por el Nueve. El coprotagonista era Gustava Bermúdez y empezaba con una canción de Sabú que decía “se llamaba Rossé, era fina y gentil como el vino francés”.

A fines de la década del ’80, Linda decidió alejarse de la pantalla. Sin problemas económicos –supo invertir en propiedades y tenía una empresa de importación y exportación- solía disfrutar de alguna de sus casas en California y de vez en cuando, visitar como una turista más la Argentina. Esa tierra que la vio nacer y a la que le gustaba volver sin pausa y sin prisa.

