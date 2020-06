Recientemente, Virginia reflexionó sobre su cuerpo, a poco de haber dado a luz: “Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante nueve meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre. Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan rápido, pero por favor, tomate el tiempo que necesites. Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre”.