“Al principio dije: ‘¿Cómo hago? ¡Si ni siquiera puedo ir al gimnasio’. Pero después me armé un rinconcito dónde tengo mi bicicleta fija y hago yoga, meditación, stretching...También salgo a hacer las compras, porque la señora que me asistía no está viniendo. Y, como vivo en Recoleta, a veces hago algunas cuadras de más como para ver un poco de verde. Soy muy cinéfila y estoy suscripta a varias plataformas de streaming, así que tengo mi propio cine en casa. Y trato de controlar la ansiedad para no engordar, porque me gusta mucho lo dulce. Todavía no retomé mi terapia, aunque en cualquier momento lo voy a hacer... Y, después, me ocupo de producir mis dos programas. Así que no me puedo quejar. Lo importante, frente a una situación así, es sacar el ‘no’ de adelante y adaptarse a la realidad”, concluye Bunin.