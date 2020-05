Pero este enojo y desacuerdo con el establishment hollywoodense le jugó en contra y rápidamente se empezó a difundir la idea de que Debra Winger era una actriz “difícil para trabajar”. Con estas contradicciones la actriz recuerda que durante el rodaje de Reto al destino le obligaron a tomar pastillas para eliminar la retención de líquidos y parecer más delgada. El final de esta película es un emblema dentro de las historias del cine y se convirtió casi en un hito. La joven Debra es rescatada de la fábrica en la que trabaja y alzada en los brazos del personaje de Richard Gere, al que definió como un “muro de ladrillos”: “En cuanto me sacaron en brazos de aquella puta fábrica me di cuenta de que no quería volver a hacer algo así”, afirmó Winger mirando hacia el pasado de su carrera. Así fue como se resistió a formar parte de la promoción del filme.