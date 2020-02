¿Qué pueden tener en común Laura Dern y Jennifer Aniston? Sus carreras no parecen muy similares. La primera actuó en más de 50 películas pero mucho menos en la televisión. Hija de actores, su primer trabajo frente a las cámaras fue a los siete años. Después de más de cuatro décadas de carrera, recién el domingo 9 ganó su primer Oscar. La segunda es hija de un actor que no quería que fuera actriz, su gran éxito no lo consiguió en la pantalla grande sino en la televisión. Aunque nunca obtuvo, y ni siquiera fue nominada, a un Oscar es una de las mujeres más poderosas de la industria. Una tiene dos hijos que le preocupan, la otra no tiene hijos y no le preocupa. Una mide 1,79; la otra 1,64. No son amigas ni aparecen en eventos juntas. No compartieron camarín ni pisaron el mismo escenario. Sin embargo, un hilo invisible las une, sus parejas se rompieron por la misma mujer: Angelina Jolie.