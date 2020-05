“El hecho de que mi hermana haya dicho esto, obviamente, me extiende una rama de olivo. Para mí, esta fue una lucha por el honor. Y fue suficiente para mí que diga eso", reconoció Zeynep, quien no quiso segur distanciada de Bergüzar y confesó estar ansiosa por conocer a su nuevo sobrino. En tanto, la actriz, mantuvo su postura de no hablar del tema, pero sin lugar a dudas deber estar aliviada de haber terminado con esta tensa situación.