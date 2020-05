En ese sentido, volvió a hacer referencia a Ramona: “Tenía tanta razón en reclamar, y me da mucha pena que sus palabras no fueron escuchadas. Pero la recordaremos y continuaremos con su lucha. Lo otro que quiero decirle a la familia de Ramona y a todos ustedes es esto: la gente está hablando sobre el COVID y sobre cómo esperamos que todo vuelva a la normalidad. ¡No! ¡Volver a la normalidad no es una opción! Tenemos que volver a algo que sea mucho, mucho mejor de lo que esa normalidad era antes de este virus. Porque lo que este virus ha mostrado es lo asquerosa que es la normalidad. Nos lo ha mostrado más drásticamente de lo que cualquier otra cosa lo hubiera podido hacer”.