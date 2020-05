Esta vez no voy a adelantar una serie, o recomendar alguna producción, como hago todas las semanas. Hoy quiero compartir con ustedes, los que fueron fanáticos de Lost como yo, la experiencia de haber disfrutado la historia que dio inicio a la adicción por las series. Porque nos sorprendió y nos atrapó sin pedir permiso. Nada fue igual después de Lost y, aunque en ese entonces no lo sabíamos, nos tiramos de cabeza. Con solo ver el el piloto (primer episodio), ya no había forma de abandonar, había que seguir hasta al final. Y si alguno nos decía que no se había enganchado, lo poníamos en el bando los otros, nuestros enemigos en el mundo series.