En diálogo con Espléndidos pero infidentes por AM 990, la actriz explicó: "La Asociación Argentina de Actores no es la que determina que los actores trabajen. El Gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria, y a medida que pasa el tiempo determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no: la nuestra todavía no se puede realizar”.