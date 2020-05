Todo comenzó cuando Fabián Doman realizó una videollamada con Gustavo Zorzoli, el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El docente estaba hablando sobre el uso de las tecnologías para enseñar, ya que las escuelas permanecen cerradas por el aislamiento. Al no estar de acuerdo con la opinión de Pais, Zorzoli le hizo un llamativo comentario: “Perdoname, pero vos no sabés de logaritmos ni de integrales, y está muy bien porque sos periodista”.