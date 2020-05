-Sí, estuvo esta intención de reciclar cosas que ya habíamos utilizado en el pasado. Ese vestido me lo diseñó un amigo que quiero mucho, Fran Cancino, para cantar en los Oscars. Todo mundo me decía: ‘No, este vestido es intocable, no lo puedes volver a usar, nadie te puede volver a ver en este vestido’. Y a la hora de hacer las fotos del disco, yo dije: ‘Voy a usar todos los vestuarios que para mí han sido vestuarios muy importantes y que han marcado momentos de mi carrera’. Y me gustó mucho tener este vestido en la portada, porque esa fue una noche que me marcó. No tanto por decir ‘estuve en el escenario de los Oscars cantando’, sino por lo que significaba, ¿sabes? Haber llegado hasta ese espacio y poder interpretar una canción para México y con mucho orgullo de ser mexicana.