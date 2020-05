“A los 10 días de nacida mi hija descubro una infidelidad, seguida de una cantidad de mentiras increíble, como que me estaban abriendo los ojos por todos lados. Esperé los tres primeros meses porque no podía sacar a mi hija del país. Por suerte estaban mis papás, que se iban a ir a los 10 o 15 días y se quedaron casi hasta el final de mi estadía. Dije ‘regreso a la Argentina’. En ese momento no me había separado pero estábamos en crisis, con una hija de por medio. Él no volvió nunca más hasta el día de hoy. A su hija no la ve hace un año y ocho meses”, contó Andrea el sábado pasado en PH, Podemos Hablar.