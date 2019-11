María Elena Fuseneco es una de los personajes más efusivos y recordados de la comedia que se emite hasta hoy por Telefe. Sin embargo, aunque fue convocada, Rivas aún no sabe si participará o no de esta reversión: “Todavía no tengo nada cerrado. No estoy del todo segura porque quiero ver a ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica también pasarlo en este momento del mundo. No sé qué es lo que se va a decir, lo que se va a hacer, de qué nos vamos a reír”, dijo.