En ese primer anuncio ya los nombres de Érica Rivas y Marcelo de Bellis no estuvieron en la gacetilla de prensa. La participación de la actriz siempre fue un misterio, todos la nombraban pero ella no confirmaba la información y no participó de ninguna nota contando el lanzamiento. El momento más llamativo fue en un programa de Susana Giménez en el cual estuvieron presentes Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Marcelo de Bellis y hasta Luisana Lopilato, que hizo un skype desde Canada para hablar de esta vuelta.