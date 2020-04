“Es para mí es uno de los más grandes actores con los que he trabajado, y no solo porque es argentino”, le contó a Teleshow Darko Peric. "De verdad que Rodrigo es un amor. Me dijo que en la Argentina no se puede decir ‘Tranquilo que lo voy a coger yo’”, bromeó quien es más conocido como Helsinki, un personaje que está muy vinculado con Palermo.